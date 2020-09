Crash Bandicoot 4: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Aggiornamento 1 settembre: i prezzi sono stati aggiornati.

Dopo una lunga attesa, Activision e Toys For Bob, studio che si è già occupato in passato dell’ottimo Spyro Reignited Trilogy. hanno annunciato ufficialmente Crash Bandicoot 4: It’s About Time, titolo in uscita il prossimo 2 ottobre per Playstation 4 e Microsoft Xbox One nel quale partirete per un’avventura oltre i confini del tempo in compagnia dei vostri marsupiali preferiti.

In attesa di poter mettere le mani sul prodotto, abbiamo pensato di aiutarvi nella ricerca del miglior prezzo per prenotare Crash Bandicoot 4 consigliandovi l’acquisto del prodotto su Amazon, il quale consente di prenotare il gioco con il minor prezzo garantito, quindi, anche nel caso in cui il prezzo scendesse sino al day-one, pagheremo solamente la cifra più bassa raggiunta.

La storia riprende dal termine di Crash Bandicoot: Warped, dopo che Neo Cortex, Dr. N. Tropy e Uka Uka sono stati bloccati su un pianeta lontano. Dopo decenni di tentativi falliti, il trio alla fine riesce a fuggire, creando un buco delle dimensioni di uno scienziato malvagio nel tessuto dello spazio-tempo. Nel corso di quest’avventura, i giocatori scopriranno quattro maschere Quantum, guardiane dello spazio e del tempo, che daranno loro la possibilità di piegare le regole della realtà e di ottenere modalità avanzate per aggirare pericolosi ostacoli. Alle meccaniche classiche si sommano il wall running, il rail grinding e il rope swinging.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time sembra un prodotto in grado di far innamorare i nostalgici. Come abbiamo affermato anche nella nostra ultima anteprima, «il ritorno del celebre peramele arancione vuole riprendere a piene mani quei concetti e quelle meccaniche che hanno fatto la fortuna della splendida trilogia originale, provando a mutare la formula con differenti personaggi, con le variabili introdotte dalle maschere e con un level design che dovrà metter01e insieme sia le nuove idee che i canoni tradizionali.»

In occasione della recente Opening Night Live della Gamescom 2020, lo sviluppatore ha svelato l’arrivo di livelli molto difficili che si aggiungeranno all’esperienza della campagna.

