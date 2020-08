Coupon sconto 15% per il compleanno di Xiaomi su eBay

Xiaomi è una compagnia cinese ormai diventata piuttosto famosa anche in Italia dopo l’apertura di diversi negozi monomarca e la commercializzazione di un gran numero di prodotti tecnologici. Qualunque siano i vostri interessi, sicuramente Xiaomi ha pensato a qualche prodotto in grado di soddisfare le esigenze dei componenti della vostra famiglia.

Oggi vi segnaliamo un’interessante promozione su eBay, organizzata per festeggiare il decimo compleanno del brand, che vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti con uno sconto pari al 15%. Per sfruttare questa ottima offerta non dovrete fare altro che seguire queste istruzioni:

Coupon valido solo sui prodotti XIAOMI presenti all’interno dell’evento dedicato: ebay.it/e/campagne-speciali/pxiaomit15. Codice: PXIAOMIT15

Sconto: 15% off

Spesa Minima: 10€

Sconto Massimo: 50€

Utilizzi: 1 per ogni utente

Inizio: 13 agosto ore 9.00

Fine: 26 agosto ore 23.59 Come riscattare il buono sconto: Aggiungi nel carrello uno o più prodotti di categorie idonee.

Prima di effettuare il pagamento, inserisci il codice coupon nel campo dedicato e ottieni lo sconto.

Paga con PayPal o Carta di Credito o Debito.

Tra gli oggetti più interessanti non possiamo certo non citare la Xiaomi Smart TV da 43”, equipaggiata con un display a risoluzione 4K con supporto all’HDR. La televisione è inoltre dotata del sistema operativo Android TV 9.0, consentendovi di accedere al vasto catalogo di applicazioni su Google Play, tra cui quelle più popolari come YouTube, Netflix o Amazon Prime Video. Viene supportato anche l’assistente vocale di Google per impartire ordini e controllare direttamente anche i dispositivi compatibili domotici presenti nella vostra abitazione.

Se invece volete un box Android TV utile per aggiornare la componente Smart di una TV magari un po’ più vecchiotta, lo Xiaomi Mi Box S è quello che fa al caso vostro! Infatti, questa piccola scatola, collegata al vostro televisore, vi consentirà di accedere a Google Play e scaricare qualsiasi applicazione desideriate. La risoluzione massima supportata è 4K con HDR, quindi il dispositivo è perfettamente in grado di pilotare anche le TV più moderne.

