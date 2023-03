Coolermaster Caliber R2, sedia gaming comoda e resistente, oggi con uno sconto del 20%!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, venerdì 31 marzo 2023, le sue offerte del giorno con la promozione “Solo per oggi Mediaworld“. Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d’occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la sedia gaming Coolermaster Caliber R2, che attualmente potete portarvi a casa a soli 239,99€, rispetto agli usuali 299,99€ di listino, per un risparmio reale di 60€ e uno sconto del 20%.

La sedia gaming Cooler Master Caliber R2 è stata progettata specificamente per offrire il massimo comfort e supporto durante le lunghe sessioni di gioco. Il design della sedia gaming Cooler Master Caliber R2 si caratterizza per la sua estetica aggressiva e sportiva, con accenti colorati e il logo Cooler Master ben visibile sulla parte posteriore dello schienale. La struttura è realizzata in materiali resistenti e di alta qualità, garantendo una lunga durata e stabilità.

Per fornire un comfort ottimale, la sedia gaming Cooler Master Caliber R2 è dotata di un morbido rivestimento in similpelle di qualità premium e di imbottitura ad alta densità che si adatta perfettamente alle forme del corpo. Lo schienale è reclinabile fino a 180 gradi, permettendo di trovare facilmente la posizione ideale per giocare, lavorare o rilassarsi. I braccioli sono regolabili in altezza e direzione, assicurando un supporto adeguato per le braccia e le spalle..

Oltre alla sedia gaming Coolermaster Caliber R2 menzionata in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora. La promozione “Solo per oggi Mediaworld” offre ogni giorno numerose occasioni per acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati, anche alcuni tra i migliori notebook gaming.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l’occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.