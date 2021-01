Continuano gli sconti su smartphone, smart TV ed accessori tra le offerte del Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, martedì 26 gennaio 2021, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo lo smartphone Huawei Mate 40 Pro, che potete portarvi a casa a soli 1.199€, rispetto ai 1.249€ di listino. Si tratta del primo dispositivo della casa cinese ad essere equipaggiato con il nuovissimo e potente processore Kirin 9000, realizzato sul processo produttivo a 5nm e dotato del supporto alle reti 5G. Ad accompagnare il SoC, troviamo 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, mentre il reparto fotocamere vede la presenza di tre sensori posteriori con Intelligenza Artificiale, da quello principale da 50MP a quello ultragrandangolare da 20MP per finire allo zoom 5x stabilizzato da 12MP. Il display a bordo è uno splendido OLED da 6,7″ in grado di restituirvi una qualità delle immagini superlativa.

La durata di Huawei Mate 40 Pro è garantita dall’ampia batteria da 4.400mAh e alla ricarica HUAWEI SuperCharge da 66W, in grado di ricaricare la batteria fino all’85% in appena 30 minuti. Ricordiamo che i Google Mobile Services non sono disponibili, in quanto lo smartphone Huawei Mate 40 Pro utilizza i Huawei Mobile Services (HMS), per questo motivo il Google Play Store e le app di Google non sono preinstallate.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

