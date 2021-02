Continuano gli sconti su smartphone, desktop e notebook gaming tra le offerte del Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, lunedì 1 febbraio 2021, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

In particolare, tra i prodotti offerti oggi a prezzo scontato trovate lo smartphone XIAOMI Redmi Note 9 Pro, equipaggiato con il SoC Qualcomm Snapdragon 720G, accompagnato da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Il display è uno splendido DotDisplay 6,67″ FHD+, mentre il comparto fotocamera vede la presenza di una Quad Camera AI, con 64MP di fotocamera principale e sensore di immagine da 1-1.72, combinata con un sensore grandangolare da 8MP e una macro camera da 5MP e una lente di profondità di 2MP per immortalare alla perfezione ogni momento della vostra vita. La sicurezza è garantita dal sensore di impronte digitali posto sul fianco, mentre la batteria da 5.020mAh, coadiuvata dal sistema di ricarica veloce da 30W, vi offrirà un’autonomia davvero superlativa. Solitamente lo smartphone XIAOMI Redmi Note 9 Pro viene proposto a 299,99€, ma oggi potrete averlo a soli 230,99€, risparmiando quasi 70€.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte Solo per oggi Mediaworld