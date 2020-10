Console gaming: le migliori offerte su Amazon

Aggiornamento 6 ottobre: abbiamo aggiornato i prezzi con le ultime offerte su PS4, Xbox One e Nintendo Switch

È uno degli argomenti caldi del 2020, per tutti i videogiocatori: le console sono spesso la piattaforma preferita per godersi i videogame, forti anche della loro immediatezza e dell’esperienza plug-and-play che offrono all’utente. Il momento del cambio di generazione può così diventare quello ideale per portare a casa una nuova console, approfittando di promozioni e prezzi d’occasione. Abbiamo quindi deciso di passare in rassegna gli sconti sulle console proposti al momento da Amazon, rivenditore ormai noto anche tra i gamer per le sue spedizioni celeri e le sue offerte repentine.

Una delle promozioni da non perdere è ad esempio quella su PlayStation 4 Pro: forte di una libreria di esclusive di altissimo livello, la console Sony potenziata ha ora uno dei prezzi più bassi di sempre nella sua versione con hard disk da 1 TB GB. Normalmente venduta a 373€, la console viene ora proposta a 349,99€, con controller DualShock 4 nero incluso.

Più difficile, storicamente, trovare delle promozioni sulle piattaforme Nintendo – ma non è questo il caso. Nel corso dell’attuale generazione è stata lanciata Nintendo Switch Lite, la variante più economica e solo portatile della più recente ammiraglia della casa di Kyoto. Switch Lite consente di giocare tutta la libreria della console e, sebbene non conti sui Joy-Con staccabili dell’originale, vi permette di divertirvi con un display da 5,5″. Il prezzo in saldo? Si parte da soli 190,00€.

È anche vero che i nostalgici dei videogiochi sono una fetta consistente del pubblico – alla quale vengono dedicate le mini console che richiamano le piattaforme dei tempi andati. Se, quindi, fate parte di coloro che hanno iniziato a giocare su Commodore 64, potreste essere interessati a C64 Mini: la versione ridotta della celebre piattaforma propone 64 giochi già installati, due porte USB e un controller retrò già incluso. Grazie allo sconto sulla versione usata, potete ottenerla per 47,99€.

