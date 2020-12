Con la console next-gen di KFC ci cucinate anche il pollo (letteralmente)

La console war ha un nuovo contendente: KFC, la nota catena specializzata in pollo fritto, ha annunciato una curiosa partnership con Cooler Master per una macchina dalle specifiche elevatissime… e uno scaldavivande.

Non è la prima volta in cui KFC dimostra interesse nei confronti del gaming, ma stavolta ha fatto un passo in avanti notevole nei confronti del settore dando vita ad una partnership quantomeno curiosa.

La console, che ha la forma di una friggitrice, altro non è che un PC di fascia alta capace di far girare i titoli ad una risoluzione e un frame rate massimi di 4K 240fps.

L’unità viene promossa anche come in grado di gestire la realtà virtuale e, sebbene non sia chiaro quanto ci sia di mossa promozionale e quanto di uscita reale, ha specifiche hardware davvero di tutto rispetto.

La macchina è equipaggiata con una CPU Intel Nuc 9, un SSD da 1TB Seagate BarraCuda e una non meglio precisata scheda grafica Nvidia per sbloccare le capacità del ray tracing.

Lo slot che ospita la scheda grafica è inoltre facilmente accessibile per cambiarla a proprio piacimento, più similmente ad un PC che ad una console.

Ma la vera chicca è questa “chicken chamber” che permette di tenere in caldo il proprio pasto, acquistato evidentemente presso KFC.

Il trailer ironizza su quelli realizzati da Microsoft finora per Xbox Series X, e persino lo slogan finale, “Power your Hunger”, scimmiotta il lavoro svolto da Redmond sulla sua console next-gen.

L’operazione avrà seguito? Non lo sappiamo ma intanto, se avete voglia di pollo fritto, qualcosa ci dice che ha già raggiunto il suo obiettivo.