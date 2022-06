Come sarebbe Bloodborne se fosse ambientato a Venezia? Così

Se amate i soulslike, siamo pressoché certi che Bloodborne ha un posto speciale nel vostro cuore, così come in quello di migliaia di giocatori.

Il titolo gotico sviluppato da FromSoftware (che trovate su Amazon a prezzo davvero appetibile) è infatti entrato di diritto nel mito, nonostante sequel e remastered si facciano attendere.

Una passione, quella verso Bloodborne, in grado di dare vita a un vero e proprio demake in stile PS One, per la gioia dei nostalgici.

Ora, tra un’opera d’arte dedicata al gioco e l’altra, un altro artista ha deciso di dare alla luce qualcosa di realmente sorprendente (via FB): come sarebbe il titolo From se fosse ambientato a Venezia?

L’italiano Piero Vianello ha infatti dato vita a delle immagini realmente suggestive, che mostrano una versione del gioco ambientata nella nota città italiana.

«Mi sono divertito a usare l’IA di midjourney per immaginare Bloodborne con un’ambientazione tipicamente veneziana», scrive l’autore.

E ancora, «l’arte grazie alle IA sta diventando pazzesca: certo è ancora strana, ma come metodo preliminare per implementare il classico lavoro di concept art nella pipeline di pre-produzione potrebbe essere davvero interessante».

Poco sotto, trovate una prima sorprendente gallery di artwork realizzati da Vianello, cui dovrebbe forse seguirne un’altra nelle prossime settimane.

