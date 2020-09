Come gireranno i giochi sulla RTX 3080? Leak per i primi benchmark

Da quando sono state annunciate le nuove schede grafiche NVIDIA, la curiosità degli appassionati è parecchio alta: tutti vogliono vederle all’opera per capire quanto, effettivamente e numeri alla mano, queste nuove RTX 30 riusciranno a far fare una balzo in avanti alle esperienze di gioco a cui siamo abituati.

La risposta potrebbe essere arrivata dalla Cina, dal canale TecLab che ha pubblicato per primo i risultati di un benchmark eseguito con la GeForce RTX 3080 – che sarà l’erede top di gamma, sovrastata solo dalla RTX 3090 (che raccoglierà il lascito della Titan).

Le GPU RTX 30 vogliono convincere all'upgrade i giocatori rimasti alle GTX 900 e GTX 10

Secondo quanto riferito da questo leak (ma prendete le informazioni con le pinze fino a quando non vedremo arrivare ulteriori report e approfondimenti, trattandosi di un primissimo test spuntato online), le performance sarebbero del 30% superiori rispetto a quelle di una 2080Ti e del 50% migliori rispetto a quelle della 2080 Super. Il consumo, invece, ammonterebbe a 500W.

I giochi testati con 3DMark sono, secondo il leak, i seguenti, e avrebbero un miglioramento nel punteggio pari a quanto indicato in percentuale, su una RTX 3080 in 4K rispetto a una RTX 2080 Super:

Far Cry 5 +62%

Borderland 3 +56%

AC Odyssey +48%

Forza Horizon 4 +48%

Non ci rimane che aspettare ulteriori dettagli in vista dell’uscita di fine settembre. In attesa di quel momento, vi ricordiamo che il nostro esperto Antonello Buzzi ha sviscerato i dettagli di RTX 3070, 3080 e 3090, fornendovi tutte le informazioni utili per orientarvi nella scelta della vostra prossima GPU da gaming.