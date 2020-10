C’è un paese in cui Sony non possiede il marchio PS5 e non può lanciarla

C’è un paese in cui Sony non possiede il marchio PS5 e non può lanciare la console next-gen in tempo per il day one fissato al 12 novembre (o al più tardi al 19 novembre).

Quel paese, come riporta Android Central, è l’India, dove la casa giapponese non possiede il marchio “PS5” per qualche bizzarra ragione.

Il trademark per il nome della nuova console è stato infatti depositato il 29 ottobre 2019 da Hitesh Aswani di Delhi, tre mesi prima che Sony si attivasse per registrarlo.

La registrazione è attualmente in uno stato di contestazione e questo dovrebbe comportare quantomeno un rallentamento non solo del lancio ma anche degli annunci a tema, visto che in questa condizione Sony non può neppure confermare il prezzo di PlayStation 5 sul territorio.

Alla fine, la compagnia giapponese dovrebbe spuntarla dal momento che la registrazione attuale è stata posta in essere da un singolo individuo e il platform owner può dimostrare abbastanza agilmente di possedere una sorta di prelazione su quel nome viste le precedenti uscite.

Non si tratta della prima volta in cui si verificano problematiche simili in India: ASUS perse addirittura i diritti sul nome ZenFone e non la spuntò in una causa con un produttore locale, per cui dovette lanciare il suo dispositivo più recente come ASUS 6z (conosciuto nel resto del mondo come ZenFone 6).

Conoscendo i rischi, sorprende come una corporazione quale Sony con uffici legali preposti esclusivamente a questo tipo di mansione si siano mossi con un ritardo tanto pronunciato.

Secondo indiscrezioni, PS5 dovrebbe costare ₹55,000 ($750) in India, ₹5,000 ($68) più di Xbox Series X.

Non è chiaro se anche da quelle parti arriverà la Digital Edition, i cui rischi sono stati esposti in un recente articolo.

La speranza è che i giocatori indiani non debbano ricorrere all’import o peggio a siti di aste come eBay, similmente a quanto sta capitando anche in Italia in queste ore di scarsa reperibilità della console.