Captain Tsubasa Rise Of The New Champions ad un prezzo imperdibile su Amazon!

Se siete cresciuti a pane e “Holly & Benji”, oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente Amazon ha lanciato un’interessante promozione che permette di portarsi a casa Captain Tsubasa: Rise Of The New Champions ad un prezzo incredibilmente scontato!

Il titolo gode di una doppia campagna – una in cui vestire i panni di Tsubasa e l’altra in cui creare il vostro calciatore e scalare la via del successo nel rettangolo verde – oltre a modalità online per affrontare amici e giocatori da tutto il mondo in sfide all’ultimo (eccentrico) dribbling, mentre tiri-missile tagliano il campo e i portieri eseguono voli spettacolari, come da manuale. Captain Tsubasa: Rise of New Champions ripropone fedelmente i personaggi, le situazioni e le migliori scene come viste nell’opera originale di Yoichi Takahashi, il tutto in una struttura da gioco di calcio arcade, volutamente agli antipodi da qualsiasi tipo di simulazione, votato alla spettacolarità, al divertimento, alle mosse speciali ed alla messa in scena esagerata che l’opera originale ci ha da sempre abituato.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un buon 7,8, avevamo affermato che «Oltre ad un’ottima trasposizione del manga originale, Captain Tsubasa: Rise of New Champions è anche un’ottima alternativa al calcio videoludico tradizionale. Una simulazione arcade con un gameplay tutto suo, fatto di tiri speciali, pose plastiche, contrasti furiosi e lo spettacolo al primo posto. Insieme a dinamiche di gioco perfette per una partita ogni tanto, ed interessanti per chi vuole divertirsi a padroneggiare il calcio secondo Tsubasa, il titolo di Tamsoft e Bandai Namco offre anche una modalità single player ben strutturata, lunga e perfettamente contestualizzata nel mondo creato da Yoichi Takahashi.»

Solitamente Captain Tsubasa: Rise Of The New Champions viene proposto a 75,99€, ma oggi potrete averlo a soli 35,40€, un’occasione imperdibile per tutti gli amanti del manga/anime e dei giochi di calcio di stampo arcade.

» Clicca qui per acquistare Captain Tsubasa: Rise of the New Champions a prezzo scontato «

Altre offerte Amazon