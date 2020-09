Captain Tsubasa: Rise of New Champions vola a mezzo milione di copie distribuite

Il publisher Bandai Namco e lo sviluppatore Tamsoft hanno comunicato che il numero totale delle unità spedite e copie digitali vendute di Captain Tsubasa: Rise of New Champions ha superato i 500.000 pezzi nella prima settimana di lancio.

L’editore ha inoltre diffuso i dettagli relativi ai cambiamenti apportati dall’aggiornamento 1.02, che sarà disponibile per la versione Playstation 4 da fine mese, mentre i possessori delle edizioni Windows PC e Nintendo Switch dovranno attendere sino a metà ottobre. Eccoli nel dettaglio:

Miglioramenti Modificato il livello di difficoltà del match Otomo/Hanawa Middle School in “Episode of Tsubasa”.

Matchmaking migliorato in Division Match

Aggiunta una funzione per visualizzare la condizione di sblocco per un DAD sbloccato.

Sarà disponibile una notifica in-game chiamata “Novità”.

Risolti altri bug e problemi di bilanciamento del gioco. Nuovi contenuti Aggiunte diverse versioni di oggetti di allenamento di livello superiore in un nuovo negozio chiamato CC SHOP.

Sfide online e bonus di accesso per ottenere nuovi Captain Coins (CC).

Ulteriori informazioni saranno annunciate in occasione dell’evento Tokyo Game Show 2020 il prossimo 27 settembre.

Ricordiamo che Captain Tsubasa: Rise of New Champions è disponibile dallo scorso 28 agosto per PS4, Switch e PC. Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 7,8, abbiamo affermato che «oltre ad un’ottima trasposizione del manga originale, Captain Tsubasa: Rise of New Champions è anche un’ottima alternativa al calcio videoludico tradizionale. Una simulazione arcade con un gameplay tutto suo, fatto di tiri speciali, pose plastiche, contrasti furiosi e lo spettacolo al primo posto.»