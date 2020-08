Captain Tsubasa: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Aggiornamento 18 agosto: i prezzi sono stati aggiornati!

Captain Tsubasa: Rise of New Champions è il nuovo e attesissimo videogioco dedicato alla leggendaria serie manga e anime di Holly e Benji, ossia i personaggi ideati da Yōichi Takahashi nel 1981, previsto in Europa su PC e console PS4 e Nintendo Switch il 28 agosto 2020.

Il gioco, a differenza di alcuni titoli concorrenti come PES e FIFA, avrà dalla sua un gameplay totalmente arcade, non puntando quindi in alcun modo alle meccaniche simulative tipiche del gioco del calcio. Ma non solo: nel gioco avremo la possibilità di cimentarci nella sorpredente modalità New Hero, che ci consentirà di creare il nostro alter ego per scendere così in campo nell’universo calcistico amato dai fan storici di Captain Tsubasa.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions – PlayStation 4

L’edizione base per console PlayStation 4 include una copia del nuovo gioco di calcio di Bandai Namco dedicato a Holly e Benji.

Nella versione completa potremo selezionare i nostri personaggi preferiti, i quali prenderanno vita grazie alla loro fedele riproduzione in-game. Il tutto, in modalità di gioco quali Story mode, Versus e modalità online.

Captain Tsubasa Rise of New Champions + Sciarpa (Esclusiva Amazon) – Nintendo Switch

Il gioco è anche offerto per console Nintendo Switch in una speciale edizione limitata esclusiva per i clienti Amazon.

Questa include una sorprendente sciarpa in versione limitata dedicata ai personaggi di Holly e Benji, oltre ovviamente a una copia del gioco su cartuccia.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions – Collector’s – Nintendo Switch

Su Amazon potete trovare anche la straordinaria Collector’s Edition dedicata al gioco Bandai Namco.

In questa versione per collezionisti avrai l’esclusiva statuetta da 28 cm di Tsubasa Ozora con la leggendaria uniforme della nazionale giovanile giapponese, oltre a molto altro ancora!

Captain Tsubasa: Rise of New Champions – Nintendo Switch

L’edizione del gioco classica permetterà ai possessori della piattaforma ibrida di cimentarsi nelle sfide sul campo da calcio più scottante di sempre.

La versione per console Nintendo Switch include una cartuccia di gioco e tutte le modalità di gioco presenti nelle altre edizioni, inclusi Story mode, Versus e modalità online, per scoprire così il mondo di Captain Tsubasa da tanti punti di vista.

Captain Tsubasa Rise of New Champions + Sciarpa (Esclusiva Amazon) – PS4

La speciale edizione limitata esclusiva per i clienti Amazon è proposta anche relativamente alla versione del gioco per console PS4.

Questa include una sciarpa in versione limitata dedicata ai personaggi di Holly e Benji, oltre ovviamente a una copia del gioco su Blu-ray.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions – Collector’s – PS4

La Collector’s Edition dedicata al gioco Bandai Namco è disponibile su Amazon anche su console PS4.

Questa versione per collezionisti proporrà l’esclusiva statuetta da 28 cm di Tsubasa Ozora con la storica uniforme della nazionale giovanile giapponese, inclusi altri bonus davvero imperdibili.

Nel nostro provato del gioco vi abbiamo inoltre raccontato che «la struttura e le meccaniche di gioco sono fedeli a quelle che determinano le meccaniche attorno al brand e danno carattere al titolo. Il calcio c’è, ma è giusto lo sfondo che accompagna le avventure di questo manga.»