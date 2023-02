Call of Duty Warzone 2.0, la Stagione 2 ha un “paywall di 80 euro”: i fan sono infuriati

Infinity Ward e Raven Software hanno svelato i dettagli e le novità della Stagione 2 di Call of Duty Warzone 2.0, ma una delle novità svelate ha fatto innervosire non poco la community, creando forti polemiche e discussioni online.

Una delle novità pre-annunciate è infatti la pubblicazione di nuove missioni DMZ, con un unico aspetto che ha fatto storcere il naso a numerosi utenti: molte di queste missioni saranno effettivamente bloccate dietro un “paywall”, dato che non potranno essere giocabili senza aver prima acquistato Modern Warfare 2 (che trovate su Amazon).

Di fatto, se un utente del titolo free-to-play vorrà accedere a tutti i contenuti, sarà obbligato a pagare gli 80 euro necessari per Modern Warfare 2 — a meno che lo sparatutto in prima persona non sia naturalmente disponibile in offerta.

Una decisione che prevedibilmente, come riportato da Dexerto, ha generato non pochi malumori in rete tra la community: sono molti infatti i fan a non giustificare la decisione degli sviluppatori, ritenendo ingiusta la decisione di bloccare tali contenuti dietro l’acquisto di un nuovo gioco tripla-A.

Se non avete acquistato Modern Warfare 2, non potrete accedere a tutte le missioni DMZ di Warzone 2.0.

Nel blog ufficiale di Call of Duty viene infatti spiegato che Warzone 2.0 aggiungerà la quarta fazione Crown, ma spiegando dettagliatamente che «sarà disponibile solo per chi possiede Call of Duty Modern Warfare 2».

Questa è stata subito definita «una mossa stupida» dagli esperti di CharlieIntel e che ha spaccato in due il pubblico: molti utenti sono infatti consapevoli della necessità di monetizzare, ma non è bloccando contenuti dietro quello che resta un paywall di 80 euro che potranno soddisfare i fan.

forcing players to buy the $70 game to unlock the new missions in the free to play DMZ mode seems like a dumb move. — CharlieIntel (@charlieINTEL) February 2, 2023

Un blocco delle missioni dietro un gioco completo è stata infatti ritenuta una strategia eccessiva, portando così la community a suggerire il compromesso di offrire uno store pack a cifre inferiori per chi non possiede il gioco, così da renderle di maggiore attrattiva:

That said, agree, only giving DMZ fans — Beta or not — a $50-$70 option just to try some new missions is too limited. Certainly a store “pack” or something would be great. But I’m sure it’s complicated if those missions dissolve in 3-6 months, etc. — Fran Mirabella III (FM3) (@franmirabella) February 2, 2023

Allo stesso tempo, occorre segnalare che alcuni fan hanno comunque sottolineato che non è la prima volta che gli sviluppatori decidono di limitare contenuti agli utenti free-to-play e che la notizia non li ha affatto sorpresi, per quanto non risulti comunque una buona strategia — soprattutto a livello comunicativo.

F2P players already have smaller contraband stash and key stash, 10 slots instead of 20. Although this move isn’t good, I’m not that surprised. — Westie (@MrProWestie) February 2, 2023

Insomma, i fan hanno dimostrato di non essere affatto soddisfatti da questa decisione: vedremo se Infinity Ward e Raven Software sceglieranno di ascoltare o meno le critiche e fare un passo indietro. Vi terremo prontamente aggiornati in caso di eventuali novità.

Nella nostra recensione di Call of Duty Warzone 2.0 vi abbiamo raccontato che «è un capitolo che, senza stravolgere l’ossatura che lo ha reso grande tra i battle royale, cerca di consolidare la propria posizione nel cuore degli appassionati». Inutile, forse, aggiungere che non siamo così sicuri che quest’ultima decisione possa riuscire in tale intento.

Una notizia che naturalmente non dovrebbe causare problemi ai fan che già possiedono Modern Warfare 2, che ha già svelato il ritorno della modalità competitiva più richiesta dai fan proprio nella seconda stagione. Ricordiamo, in ogni caso, che l’ultimo capitolo della saga sparatutto si è già rivelato un incredibile successo, riuscendo a diventare addirittura il gioco più venduto del 2022.