Call of Duty e Rovazzi: un documentario svela i segreti di Morte

Dopo un po’ di confusione iniziale, specie a seguito del rilascio delle prime immagini, ora è ufficiale: Fabio Rovazzi è il volto del nuovo operatore Morte per Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Modern Warfare.

Ora, Activision ha rilasciato un lungo video dietro le quinte che mostra la preparazione di Rovazzi nello sparatutto bellico. Lo trovate poco sotto, nel player dedicato.

Il personaggio sarà disponibile da domani, 8 settembre 2020, su tutte le versioni dei due giochi disponibili. La biografia ufficiale di Morte recita:

Cresciuto a Salerno, Morte si è arruolato nell’esercito all’età di 18 anni, facendosi poi strada all’interno del leggendario reggimento paracadutisti del Col Moschin in Italia. Ora è stato selezionato per entrare in Warcom – dove si unisce alla fazione della Coalizione. Oltre ad avere il volto di Fabio Rovazzi e la divisa delle forze speciali italiane, il personaggio richiama espressamente l’immaginario della tradizione dei western all’italiana.

Stando a quello che sappiamo Morte è anche un fan sfegatato del genere degli Spaghetti Western alla Sergio Leone, come il suo vestiario lascia intendere molto chiaramente.

Rovazzi nei panni di Morte.

Non perdete anche il nostro speciale dedicato alla Stagione 5 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone, nel quale vi abbiamo raccontato tutte – ma proprio tutte – le novità del nuovo aggiornamento.

Call Of Duty: Modern Warfare e Warzone sono disponibili da diversi mesi per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Call of Duty Black Ops: Cold War – nuovo capitolo della serie di sparatutto – è invece previsto per il 13 novembre 2020 su PS4, PC e Xbox One, oltre che sulle console di prossima generazione PS5 e Xbox Series X.