Call Of Duty Modern Warfare II: prenotalo ora al prezzo più basso su eBay!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa Call Of Duty Modern Warfare 2 a un prezzo assolutamente imperdibile! Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Call Of Duty Modern Warfare II, sequel del reboot di Call Of Duty Modern Warfare, offre un sistema di IA all’avanguardia, tecniche di rendering e fotogrammetria avanzati, un nuovo Armaiolo per personalizzare sempre di più il proprio equipaggiamento e diverse innovazioni di gioco e grafiche. Oltre alla campagna per singolo giocatore, Call Of Duty Modern Warfare II è collegato a Warzone, che segna un’evoluzione della modalità Battle Royale con uno spazio di gioco e una modalità sandbox del tutto nuovi.

Nella nostra anteprima abbiamo affermato che: «questa prima prova di Call of Duty: Modern Warfare 2 ci ha lasciato decisamente una buona impressione. Infinity Ward ha deciso (giustamente) di ripartire dalle ottime basi costruite col capitolo del 2019, senza apportare grandi rivoluzioni. Ci sono dei piccoli ritocchi, come la nuova gestione delle specialità, che potrebbero andare a modificare sensibilmente l’esperienza, ed a cui dobbiamo ancora abituarci, ma per adesso il feeling è davvero ottimo».

Call Of Duty: Modern Warfare 2 sarà lanciato il 28 ottobre 2022 e, grazie a questa imperdibile promozione su eBay, potete prenotare la versione PS5 al prezzo più basso del web! Si tratta di un’occasione eccezionale per avere il nuovo capitolo della celeberrima serie comodamente a casa vostra in tempo per il Day One a prezzo scontato!

Questo è solo uno dei numerosi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.