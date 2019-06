Cadence of Hyrule: voti altissimi da parte della critica

Nelle scorse ore, la video recensione del nostro Domenico Musicò vi ha detto tutto su Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer featuring The Legend of Zelda. Il peculiare incontro tra i mondi di questi due giochi ha dato vita a un prodotto estremamente valido, da spolpare sulla propria Nintendo Switch, che abbiamo premiato con una valutazione di 8,2/10. Potete vedere il video e leggere la disamina completa al link qui sotto:

Si direbbe che anche i colleghi della critica internazionale concordino con il nostro aver premiato il lavoro svolto da Brace Yourself Games: secondo l’aggregatore Metacritic, al momento Cadence of Hryule conta su una media di ben 88/100. Questi alcuni dei voti registrati in giro per il mondo:

NintendoWorldReport – 9,5

Destructoid – 9,5

Nintenderos – 9

Attack of the Fanboy – 9

Nintendo Life – 9

IGN Espana – 8,5

SpazioGames.it – 8,2

DualShockers – 8

VGC – 8

Video Chums – 7,9

Per tutti gli ulteriori approfondimenti dedicati al gioco, fate riferimento alla nostra scheda dedicata.