Buon compleanno Final Fantasy X, sei sempre bellissimo

Il 19 luglio 2001, la serie Final Fantasy compiva un balzo nel futuro. Per la prima volta i personaggi parlavano, erano interpretati da attori in carne e ossa che li avevano doppiati: era il giorno del debutto di Final Fantasy X, che segnava anche l’esordio assoluto del franchise su PlayStation 2, console ritenuta un vero e proprio salto nel domani del videogioco.

Sono passati esattamente ventuno anni da quando Tidus, Yuna e compagni ci raccontarono di Zanarkand e dell’ambizione di portare a Spira il Bonacciale, con il gioco che ebbe poi la sua finestra di lancio europea il 24 maggio dell’anno successivo.

Da allora, l’opera diretta da Yoshinori Kitase è diventata uno dei capitoli più amati del longevo franchise di giochi di ruolo. Il suo cast di personaggi, l’interessante sistema di combattimento CTB, il mini-gioco del BlitzBall, la discussa scelta di non avere una tradizionale world map e la clamorosa colonna sonora di Nobuo Uematsu lo elevarono a videogioco iconico, al punto che nel 2013 abbiamo anche assistito al lancio di una rimasterizzazione in alta definizione (Final Fantasy X|X-2 HD Remaster).

Listen to my story...

Le avventure di Tidus e Yuna ebbero poi anche un seguito, Final Fantasy X-2 (lo trovate su Amazon), molto diverso nelle atmosfere (almeno all’apparenza) e che concentrava il racconto su un party tutto al femminile (il celebre YuRiPa, con Yuna, Rikku e Paine alle prese con una nuova Spira).

Il gioco non riuscì a bissare il clamore del capostipite, ma portò avanti l’universo di quella che avrebbe potuto essere una saga-nella-saga, come sappiamo essere accaduto all’amato Final Fantasy VII.

Per celebrare questa ricorrenza, come riporta anche il sito specializzato Omnia Crystallis, Square ha annunciato un adattamento a spettacolo kabuki di Final Fantasy X, che verrà messo in scena in Giappone nel corso della primavera 2023. Sul sito ufficiale ulteriori dettagli.

Oggi, ventuno anni dopo Final Fantasy X è disponibile su praticamente tutte le maggiori piattaforme, complice l’uscita della citata rimasterizzazione: è un videogioco con ancora tantissimo da dire, con un messaggio sempre attuale (date un’occhiata al video speciale di Adriano Di Medio in tema per approfondire) e con interessanti riflessioni sui dogmi imposti da un credo come quello in Yevon.

E alcuni dei suoi personaggi, tra cui il leggendario Sir Auron e la potentissima maga Lulu, sono ancora tra le più riuscite e più amate personalità di Final Fantasy.

Buon compleanno, Final Fantasy X. Sei sempre bellissimo e probabilmente sarai sempre il mio Final Fantasy preferito.