Bonus Mobilità: ecco come convertire il voucher in un buono Amazon

Avete fatto richiesta del Bonus Mobilità e non sapete come spenderlo per acquistare una bicicletta o un monopattino elettrico su Amazon? In questo articolo vi spieghiamo come utilizzarlo correttamente così da sfruttare questa possibilità offerta in via eccezionale dallo Stato.

Nel caso non ne foste a conoscenza, vi ricordiamo che il Consiglio dei ministri ha approvato il cosiddetto “Decreto Rilancio”, un decreto-legge che prevede l’erogazione di 55 miliardi di euro per famiglie e imprese (e non solo). La nuova delibera (precisamente all’Art. 205) contiene un pacchetto di misure per la mobilità sostenibile, che consente di ottenere un bonus mobilità da un fondo da 120 milioni di euro per l’acquisto di biciclette e monopattini elettrici.

Il bonus mobilità per biciclette e monopattini elettrici, innanzitutto, consente di abbattere parzialmente il costo di una bicicletta oppure di un monopattino, sia elettriche che tradizionali (in questo caso, solo per le bici). Il valore del bonus è pari al 60% del costo d’acquisto e fino ad un massimo di 500 euro. Gli interessati possono richiederlo entro il 31 dicembre 2020, e questo incentivo è retroattivo dal 4 maggio 2020.

Ecco le istruzioni complete:

Fase 1 – Chiedere il rimborso per l’acquisto di un prodotto idoneo effettuato tra il 4 maggio ed il 2 novembre 2020:

Scarica la fattura direttamente dalla sezione “I miei ordini”.

Individua l’ordine che ti interessa. Nota: Se non riesci a visualizzare l’ordine che stai cercando, seleziona un’altra opzione dal menu Visualizza ordini e scegli Vai.

Seleziona Fattura/Ricevuta nell’angolo in alto a destra nel riquadro dell’ordine di cui vuoi stampare la fattura (o una copia leggibile della stessa), la ricevuta d’acquisto o il riepilogo dell’ordine.

Richiedi il rimborso sul portale del Ministero buonomobilita.it.

Fase 2 – Acquistare un prodotto idoneo a partire dal 3 novembre (entro il 31 dicembre, termine massimo dell’iniziativa) utilizzando il buono mobilità generato su www.buonomobilita.it:

Genera il tuo Buono Mobilità per uno dei tre tagli previsti (150€, 300€, 500€) su buonomobilita.it.

Convertilo in un codice Amazon di pari valore su amazon.buono-mobilita.it.

Utilizza il codice su Amazon.it per acquistare prodotti venduti e spediti da Amazon entro il 31 dicembre 2020.



Il Buono Mobilità consente di acquistare tantissimi monopattini elettrici, bici elettriche e biciclette presenti su Amazon nella seguente pagina.

