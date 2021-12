Bomba Amazon! Apple iPad Pro M1 con uno sconto di oltre 600 euro!

Se siete intenzionati ad acquistare il tablet più potente in circolazione, oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon, in occasione delle sue offerte di Natale, offre la possibilità di avere l‘Apple iPad Pro da 11″ a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Apple iPad Pro è in grado di fornire prestazioni eccezionali grazie al chip M1, lo stesso implementato in alcuni modelli di notebook MacBook, MacBook Pro, MacMini e iMac. Ad accompagnare questo potente SoC troviamo uno spettacolare display Liquid Retina da 11″ con una luminosità di picco di 600 nit e supporto alle tecnologie True Tone, per adattarsi alla luce ambientale, e ProMotion con refresh rate adattivo.

Apple iPad Pro è dotato di una nuova fotocamera frontale con ultra-grandangolo e inquadratura automatica, mentre posteriormente troviamo un grandangolo da 12 MP e un ultra-grandangolo da 10MP, accompagnati da un sensore LiDAR. Lo spazio di archiviazione di questo modello è di ben 2 TB, consentendovi di immagazzinare una gran quantità di foto, applicazioni e documenti.

Solitamente Apple iPad Pro da 11″ viene proposto a 2.109€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 1.494,39€, con uno sconto del 29%, pari a un risparmio reale di oltre 614€. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare questo utilissimo accessorio a un prezzo davvero imperdibile.

