Black Friday, le migliori offerte sulle VPN

Manca ormai pochissimo al Black Friday 2021, il periodo più folle dell’anno a livello di offerte e occasioni per risparmiare in lungo e in largo su tantissimi prodotti appartenenti ai generi più disparati. In questo articolo ci occuperemo delle VPN, importanti servizi che consentono proteggere la vostra connessione dati creando un canale protetto dal dispositivo che state utilizzando, che può essere il vostro smartphone, portatile, tablet o altro, verso il server del gestore della VPN, che a sua volta si collegherà al sito selezionato. In questo modo, i siti non potranno sapere il vostro IP reale, dato che vedranno quello della VPN a cui siete collegati, dandovi modo di far risultare la vostra connessione come proveniente addirittura da un altro paese, mentre i dati, trasmessi in forma cifrata, non sono analizzabili dal proprio provider e, inoltre, la VPN stessa non conserverà i dati di navigazioni.

Proprio per questo motivo, abbiamo pensato di proporvi una nostra selezione delle migliori offerte sulle VPN in vista del Black Friday. Questo articolo sarà aggiornato periodicamente, in modo da darvi la possibilità tenere traccia dei migliori offerte sulle VPN in vista del Black Friday. Per ora non ci rimane altro che augurarvi buono shopping!

VyprVPN

Numero di server : 700+

: 700+ Aree dei server : 70+

: 70+ Clicca qui per sottoscrivere VyprVPN

VyprVPN, in occasione delle sue offerte del Black Friday, sta offrendo la possibilità di sottoscrivere fino a tre anni di abbonamento ad un prezzo assolutamente eccezionale, pari a un costo mensile di 1,50 euro, praticamente poco più del costo medio di un caffé, per protezione completa dei vostri dati e la libertà di accedere a contenuti previsti solo per una data località. Si tratta di un risparmio davvero incredibile rispetto al consueto prezzo di listino di 390,60 euro, pari a ben l’86%. La qualità e le performance di VyprVPN sono eccezionali, grazie alla presenza di server in ben oltre 70 paesi che garantiscono un’ottima esperienza di navigazione, coadiuvati da DNS e protocolli proprietari Chameleon che permettono di accedere a siti bloccati, app e servizi di streaming e superare le restrizioni governative

Offerta del Black Friday di VyprVPN:

3 anni | 1,50€ al mese per i primi 36 mesi (inclusi 12 mesi gratis)

Tunnelbear VPN

Aree dei server : 47

: 47 Dispositivi massimi supportati : Fino a 5

: Fino a 5 Clicca qui per sottoscrivere TunnelbearVPN

TunnelBear offre uno sconto su un pacchetto triennale, fornendo la possibilità di navigare a lungo in modo sicuro e, soprattutto, ad un costo mensile bassissimo. Stiamo parlando infatti di meno di tre euro al mese, con uno sconto di oltre 200 euro rispetto al consueto prezzo di listino. Pagando soli 120$ avrete tre anni di abbonamento a TunnelBear, corrispondenti a soli 3,33$ al mese, equivalenti ad appena 2,88€ al cambio attuale, con uno sconto applicato pari al 67%! Potete inoltre usufruire del servizio su cinque dispositivi contemporaneamente, così da coprire PC, notebook, smartphone e tablet senza alcun problema. TunnelBear è presente con i suoi server in 47 nazioni del mondo, dandovi la possibilità di visitare siti ed usufruire di contenuti originariamente previsti solo per gli abitanti di un certo paese, il tutto senza lasciare traccia del vostro passaggio.

Offerta del Black Friday di Tunnelbear VPN:

3 anni | 3,33$ al mese, con fatturazione unica

NordVPN

Numero di server : 5400+

: 5400+ Aree dei server : 60+

: 60+ Dispositivi massimi supportati : Fino a 6

: Fino a 6 Clicca qui per sottoscrivere NordVPN

NordVPN, uno dei servizi VPN più popolari e collaudati presenti sul mercato, ha lanciato un’imperdibile offerta che vi permetterà di ottenere un abbonamento di due anni ad appena 2,80€ al mese. Nord VPN dispone di oltre 5.200 server in 59 paesi, consentendo ai clienti di collegarsi davvero in ogni parte del mondo. Particolare importanza viene data alla privacy e NordVPN offre una garanzia di protezione dei propri dati da perdite DNS, un kill switch nel caso in cui si perda la connessione.

Offerta del Black Friday di NordVPN: