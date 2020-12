Black Friday di Zavvi: le offerte non sono finite!

Nonostante il Black Friday sia trascorso da qualche giorno, il noto store online Zavvi ha deciso di continuare a lanciare tantissime offerte anche in previsione delle prossime festività natalizie. È quindi tempo di nuovi sconti decisamente speciali grazie a una vasta selezione di set di mattoncini LEGO, abbigliamento e idee regalo davvero uniche, il tutto proposto a prezzi davvero molto interessanti (validi per un periodo di tempo limitato, quindi non fateveli sfuggire). Gli oggetti che trovate poco più in basso sono dedicati ad alcune celebri serie molto amate dal pubblico di tutto il mondo!

Partiamo con il bellissimo LEGO Marvel: Casco di Iron Man (76165) proposto a soli 50.99€ invece che 62.49€, seguito da LEGO Ideas: Friends Central Perk (21319) offerto a 59,99€ invece che i 73,59€ del costo originale. Da non perdere neppure LEGO Marvel: Helicarrier degli Avengers (76153), disponibile eccezionalmente al costo di 119,99.

Le offerte continuano con il bellissimo fantastico Calendario dell’Avvento Funko di Dragon Ball Z! Davvero splendido anche il supporto CableGuy da collezione per controller e smartphone di Spyro the Dragon, oltre al MEGA Set Natalizio Ufficiale Harry Potter (Felpa Natalizia + altri 3 articoli), proposto a soli 27,99€ invece che i 69,99€ del costo base!

Usando il codice POPVINYL, potrete inoltre avere il 50% di sconto su diverse statuette Funko Pop, tra cui troviamo Joyce Byers da Strangers Things, Trunks da Dargon Ball Z o Thanos con Infinity Gauntlet da The Avengers: Infinity War.

Di seguito vi elenchiamo diverse macro categorie di offerte che potete trovare su Zavvi, ma vi invitiamo a visitare la pagina della promozione per accedere al catalogo completo.

Offerte Black Friday Parte 2 su Zavvi