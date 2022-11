Black Friday, con Amazon si parte dal 18 novembre

Se non vi è bastato il Prime Day lo scorso mese, presto arriverà nuovamente il momento di mettere mani al vostro portafoglio e scatenarvi con le offerte imperdibili del Black Friday.

Il giorno più pazzo dell’anno e del mondo a livello di offerte ed interesse mediatico sarà il prossimo 25 novembre, ma Amazon ha deciso di iniziare con una settimana di anticipo, ovvero dal 18 novembre, con sconti incredibili su tantissimi prodotti appartenenti alle più svariate categorie merceologiche sino al gran finale di lunedì 28 novembre, giorno del Cyber Monday. Vi suggeriamo di continuate a seguirci per non perdervi nessuna offerta, così da acquistare un gran numero di prodotti a prezzi a dir poco imperdibili!

Questa tornata di offerte anticipate durerà dieci giorni e sicuramente durante questo periodo potrete trovare diversi articoli al prezzo più basso di sempre! Come di consueto, noi di Spaziogames continueremo a tenervi aggiornati sulle migliori offerte che verranno proposte sul sito, così che possiate portarvi a casa l’articolo dei vostri sogni risparmiando in modo consistente sul suo usuale prezzo di acquisto, senza contare il fatto che, con ogni probabilità, sarà presente anche il regalo ideale da fare ad amici e parenti in vista del Natale! Infine, vale la pena ricordare che Amazon offre un diritto di reso e rimborso prolungato su tutti gli acquisti, già da ora, fino al 31 gennaio 2023!

Per godere appieno delle offerte della settimana del Black Friday, vi consigliamo senza dubbio di iscrivervi al servizio Amazon Prime che, al costo di appena 49,90 euro all’anno (o 4,99€ al mese), oltre all’accesso all’enorme catalogo Prime Video, vi permette di ascoltare la vostra musica preferita con Amazon Music, leggere centinaia di eBook e fumetti con Prime Reading, senza contare i contenuti in-game e giochi ogni mese senza costi aggiuntivi con Prime Gaming, oltre alle ormai ben note spedizioni gratuite e il recente ingresso di Deliveroo Plus.

In particolare, gli abbonati Amazon Prime godono di un vantaggio non indifferente durante le offerte del Black Friday: l’accesso alle Offerte Lampo con 30 minuti di anticipo rispetto agli altri. Indubbiamente si tratta di una caratteristica importante, soprattutto quando gli sconti sono particolarmente allettanti e il numero di pezzi disponibili molto basso!

Insomma, un servizio eccellente che, proposto ad un costo molto basso, si ripagherà della spesa in pochissimo, nell’arco di poche spedizioni. Inoltre, i primi 30 giorni sono gratis, quindi potete provare il servizio senza spendere nemmeno un centesimo inizialmente.

Per il momento, in attesa del lancio ufficiale delle offerte, non ci resta che rimandarvi alla pagina ufficiale dell’evento che trovate al link sottostante. Prima di augurarvi buono shopping, vi consigliamo di consultare la nostra pagina speciale del Black Friday 2022, nella quale trovate tutte le informazioni di cui avete bisogno per prepararvi al meglio.