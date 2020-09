Baldur’s Gate III, Larian ha bisogno di più tempo: rinviato (di poco) il lancio

Con un lungo messaggio pubblicato per i fan sui suoi canali ufficiali, i veterani di Larian Studios hanno comunicato di non poter rispettare la data annunciata per il debutto dell’Accesso Anticipato del loro Baldur’s Gate III, che era stata fissata per il 30 settembre prossimo.

Se siete tra i tantissimi appassionati della saga in attesa di novità, però, non temete: il rinvio è di solamente una settimana e la data individuata è quella del 6 ottobre, quando il gioco sarà lanciato su PC (sia Steam che GOG) e su Google Stadia.

Baldur's Gate 3 arriverà una settimana più tardi del previsto

Nella sua nota, Larian ha spiegato che dietro questo slittamento ci sono alcuni imprevisti:

Ci siamo quasi, ma abbiamo avuto alcuni ritardi imprevisti, oltre ad alcuni piccoli problemi di stabilità che stiamo sistemando. A causa di questi ritardi, le traduzioni sono a loro volta in ritardo rispetto alla tabella di marcia e vogliamo assicurarci che le localizzazioni che avevamo annunciato per l’Accesso anticipato siano abbastanza di qualità da consentire ai fan di divertirsi. Per fortuna, una settimana di ritardo è tutto quello che ci serve per avere un triplo check sulla stabilità e un triplo check sulla localizzazione.

Il gioco, in ogni caso, deve ancora superare il test di una IA apposita che lo metterà alla prova (e lo sta testando anche in questo momento) per scoprire se ci sono dei bug che possono “rompere” l’esperienza e consentire al team di correggerli rapidamente. Larian è fiduciosa e anticipa che le cose, seppur non perfette, stanno andando bene anche al cospetto di questo test.

Nella nota, il team di sviluppo ha anche spiegato che «a causa di tutti questi test, ora abbiamo dei requisiti minimi per PC per il day-one.» Ve li proponiamo di seguito.

Baldur’s Gate III – Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Processore: Intel i5-4690 / AMD FX 4350

Intel i5-4690 / AMD FX 4350 Memoria: 8 GB di RAM

8 GB di RAM Scheda video: Nvidia GTX 780 / AMD Radeon R9 280X

Nvidia GTX 780 / AMD Radeon R9 280X DirectX: Versione 11

Versione 11 Memoria: 70 GB di spazio disponibile

Baldur’s Gate III – Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Processore: Intel i7 4770k / AMD Ryzen 5 1500X

Intel i7 4770k / AMD Ryzen 5 1500X Memoria: 16 GB di RAM

16 GB di RAM Scheda video: Nvidia GTX 1060 6GB / AMD RX580

Nvidia GTX 1060 6GB / AMD RX580 DirectX: Versione 11

Versione 11 Memoria: 70 GB di spazio disponibile

Rimanete ovviamente sulle pagine di SpazioGames per tutte le ulteriori novità in vista per il debutto di Baldur’s Gate III.