Baldur’s Gate 3, prezzo e durata dell’Early Access

Mancano ormai poche settimane al lancio della versione Early Access dell’atteso Baldur’s Gate 3, attesissimo nuovo capitolo della serie realizzato da Larian Studios, software house che ha saputo farsi un nome nel campo dei giochi di ruolo grazie all’apprezzata serie Divinity. Dopo le informazioni diffuse nel corso delle scorse settimane, i fan sono davvero impazienti di mettere le mani sul prodotto e, recentemente, Michael House, director of publishing della compagnia, ha diffuso alcune informazioni interessanti relative al titolo sul proprio profilo Twitter.

Infatti, stando ad House, l’Early Access avrà un costo pari al gioco completo, quindi 59,99$, e non sarà quindi proposto a prezzo scontato. In questo modo, viene quasi da considerare questa Early Access come una sorta di preorder, ma che ci consente di provare il prodotto con largo anticipo. Inoltre, questa edizione offrirà ben 25 ore di contenuti, anche se la durata della versione finale sarà decisamente più elevata.

Also, the price will be $59.99. Don't feel pressured to buy it during EA. It's not going to disappear, and neither are we. Eventually, it'll be a very large game. Though EA is 25 hours of one play-through, the final game will be *does brain math* a lot longer.

— Very Games Michael (@Cromwelp) September 2, 2020