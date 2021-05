AVerMedia presenta AS311 Speakerphone con sistema di soppressione avanzata del rumore

AVerMedia Technologies, Inc., leader nella tecnologia audiovisiva, è lieta di presentare lo speakerphone AS311 USB per conferenze. L’AS311 trasmette un suono chiaro e facilmente udibile e garantisce che qualsiasi chiamata in conferenza in ufficio, sale riunioni o qualunque altro spazio di lavoro / apprendimento remoto non venga disturbata da rumori di sottofondo come tastiere, squilli del telefono o altri fruscii. Con questa versione, AVerMedia offre ora un ecosistema completo che può essere facilmente integrato in qualsiasi spazio di lavoro.

«Siamo molto entusiasti di portare la nostra esperienza nel mercato degli speakerphone», ha affermato Michael Kuo, Presidente e CEO di AVerMedia. «Questo è un altro passo nel nostro impegno per elevare la facilità di collaborazione con la tecnologia audio e video per tutti i tipi di persone e situazioni.»

L’AS311 è progettato per garantire una comunicazione fluida quando si fa un’importante trattativa di lavoro, una consulenza medica a distanza o anche nell’insegnamento / apprendimento a distanza da una sala riunioni, uffici pubblici, postazioni di lavoro o altri spazi privati. Utilizza l’intelligenza artificiale per identificare e ridurre con precisione i rumori di fondo comuni, inclusi i rumori di lavori in corso e del traffico, consentendo conversazioni, presentazioni e lezioni importanti senza interruzioni. L’audio nitido è mantenuto anche dalla cancellazione dell’eco acustico, che impedisce al microfono dell’AS311 di captare il suono dal suo altoparlante. Gli utenti hanno anche la libertà di muoversi nella stanza durante la conferenza, grazie a un microfono omnidirezionale con una portata di 9,8 piedi.

AVerMedia AS311

Oltre all’eccellente audio, l’AS311 è progettato per la massima facilità d’uso. La configurazione è estremamente semplice, basta una semplice connessione USB plug and play a un computer per avviare la conferenza, inoltre è compatibile con le piattaforme di conferenza più diffuse. La gestione delle chiamate è semplice e silenziosa, grazie ai controlli touch LED integrati per regolare il volume e disattivare il microfono. Infine, l’AS311 può essere posizionato in qualsiasi posizione gli utenti ritengano più comoda grazie alle sue dimensioni compatte.

L’AS311 si unisce alla gamma di webcam di AVerMedia per formare un ecosistema di lavoro completo e facile da usare per conferenze da sale riunioni, uffici, spazi personali e workstation.

Il video nitido delle webcam AVerMedia integra l’audio nitido dell’AS311 per fornire un’esperienza di comunicazione realistica. Le webcam AVerMedia offrono inoltre agli utenti la libertà di muoversi nella stanza durante la conferenza sfruttando obiettivi grandangolari e tracciamento automatico basato sull’intelligenza artificiale. Tutti i prodotti AVerMedia per conferenze richiedono uno sforzo minimo per la configurazione, quindi chiunque può connettersi con facilità, sia per lavoro che per le altre attività.

