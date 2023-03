Atomic Heart, già si parla del sequel (al netto delle polemiche)

Atomic Heart è un titolo che continua a far parlare di sé, tanto che ora – al netto delle polemiche di questi giorni – si inizia a parlare del sequel ufficiale.

Il titolo ispirato a Bioshock che è disponibile da qualche settimana (lo trovate anche su Amazon) ha raccolto nel tempo una serie di accuse poco edificanti.

Del resto, solo pochi giorni fa l’Ucraina ha inviato le prime richieste ufficiali per il ban, per motivi non strettamente legati alla qualità del gioco stesso.

Ora, come riportato anche da Game Rant, lo sviluppatore Mundfish ha rivelato che un sequel dello sparatutto in prima persona a tema sovietico è già in programma.

Mundfish starebbe infatti già pensando a un sequel di Atomic Heart, nonostante il gioco abbia ricevuto recensioni contrastanti, sia da parte del pubblico che della critica.

Nonostante le polemiche, quindi, lo sviluppatore ha recentemente rivelato in un’intervista con il giornalista Aleksey Makarenkov che Atomic Heart 2 non è fuori discussione.

Alla domanda di Makarenkov su un potenziale sequel in maniera simile a BioShock, Mundfish ha risposto che un seguito è già in programma.

Tuttavia, i fan farebbero meglio a non sperare di mettere le mani sul gioco troppo presto, visto che il team è al momento impegnato a rilasciare aggiornamenti per Atomic Heart, così come il prossimo DLC per il gioco. Il tutto, mente il gioco è stato accusato di razzismo nel frattempo, per non farsi mancare nulla.

Atomic Heart è in ogni caso attualmente disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che il gioco «è un progetto brillante, capace di mettere a tacere le voci maligne che puntavano il dito contro la buona riuscita di un’opera che si è rivelata in realtà ben al di sopra delle aspettative. Benché molte meccaniche di gioco siano derivative e le ispirazioni siano palesi, la loro ottima commistione, assieme alla capacità narrativa del team di sviluppo, fanno di Atomic Heart un titolo sorprendente e da non sottovalutare, che getta le basi per un universo che può espandersi ancora e in direzioni imprevedibili.»