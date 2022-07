Assassin’s Creed Ragnarok Edition: sconto del 44% su Amazon!

Avete amato Assassin’s Creed Valhalla, ma non avete ancora recuperato l’espansione “L’alba del Ragnarok”? Oggi abbiamo l’offerta per voi! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato un’interessante promozione inerente ad Assassin’s Creed Valhalla: Ragnarok Edition, che potrete acquistare a un prezzo davvero imperdibile!

Assassin’s Creed Valhalla Ragnarok Edition include sia la versione del titolo che il nuovo DLC “l’alba di Ragnarok”, fornendo un pacchetto completo a chi non ha avuto ancora modo di giocare al titolo sino ad ora.

Dodicesimo capitolo dell’apprezzata serie, Assassin’s Creed Valhalla vi porterà nell’Europa del IX secolo, portandovi da una Norvegia sovraffollata all’Inghilterra. Vestirete i panni di Eivor, leader di un’intrepida banda di vichinghi. Il prodotto offre ampie ambientazione da esplorare, tanti nemici da affrontare e diversi modo per personalizzare il proprio personaggio.

Come vi abbiamo detto anche nella nostra recensione, «Ubisoft conferma ancora una volta il suo talento nel mettere in piedi contesti videoludici legati alla ricostruzione storica e, in questo caso, all’ispirazione mitologica. È da questo che si staglia L’Alba di Ragnarok, un’espansione che introduce alcune interessanti variazioni alla formula di Valhalla, che però nella loro sfumatura più tattica agli approcci di gameplay non rappresentano una rivoluzione tale da conquistare nuovamente chi aveva avvertito la stanchezza nel gioco principale».

Grazie a questa nuova promozione di Amazon, potete portarvi a casa Assassin’s Creed Ragnarok Edition a soli 39,99€, rispetto ai consueti 71,16€ di listino, con uno sconto del 44% e un risparmio reale di oltre 31€. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un ottimo videogioco a un prezzo eccellente!

