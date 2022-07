Aspettando FIFA 23, i fan discutono delle migliori canzoni della serie

FIFA 23 è il nuovo gioco di calcio targato EA, in vista dei cambiamenti epocali che interesseranno la serie nel prossimo futuro.

Mentre FIFA 22 continua a tenere banco tra i giocatori (lo trovate a prezzo davvero basso su Amazon) gli occhi dei fan sono puntati ora all’edizione del prossimo anno.

Dal nostro provato vi abbiamo spiegato tutte le buone sensazioni, nonostante manchi ancora un po’ alla data di rilascio ufficiale.

Ora, come riportato da The Gamer, in attesa dell’uscita i fan si sono dati appuntamento per discutere una cosa in particolare, ossia quali sono all’effettivo le migliori canzoni della serie finora.

Se c’è una verità indiscutibile è che le canzoni della serie FIFA sono sempre state e saranno sempre di alto livello, un fatto così concreto da mettere d’accordo anche chi non è interessato al calcio.

La serie può essere cambiata molto nel corso degli anni e potrebbe cambiare radicalmente in futuro, sebbene ciò non impedisca ai fan di essere nostalgici e di ripensare alle migliori canzoni che hanno caratterizzato il franchise.

L’utente di Twitter StokeyyG2 ha dato il via alla conversazione all’inizio della settimana condividendo quella che secondo lui è indiscutibilmente la migliore canzone della storia di FIFA: “Love Me Again” di John Newman, tratta da FIFA 14.

L’utente AndyTaylorsFace ha prontamente ribattuto a questa affermazione, proponendo con nostalgia “Song 2” dei Blur da FIFA 98. Non male, ma i fan di FIFA sono stati veloci a controbattere con “The Rockafeller Skank” di Fatboy Slim, da FIFA 99.

I fan si sono anche affrettati a sottolineare alcuni temi classici come “Jerk It Out” di FIFA 04, “Young Folks” di FIFA 08 e “Kids” di FIFA 09.

Allontanandosi dalle canzoni classiche, sono stati espressi molti voti per alcune scelte più recenti, tra cui “On Our Way” e “Hit It” di FIFA 14, e “The Nights” e “16 years” di FIFA 15. Insomma, a quanto pare è davvero difficile scegliere, specie tra i fan storici.

Restando in tema, avete letto che la Juventus sarà in FIFA 23, in virtù di una partnership esclusiva pluriennale siglata con EA Sports dal celebre club bianconero?