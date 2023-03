Scienziati scoprono un nuovo scarafaggio e lo chiamano come un Pokémon

Se vi siete mai domandati cosa potrebbe accadere, quando due studiosi entomologi fanno una scoperta e sono anche fan di Pokémon, sappiate che ora abbiamo una risposta. Sì, lo sappiamo, è una cosa che non si chiederebbe mai nessuno – ma abbiamo la risposta in ogni caso, ed è così curiosa che gli amanti della saga dei mostriciattoli sicuramente apprezzeranno.

Come segnalato da Eurogamer.net, infatti, gli scienziati hanno scoperto a Singapore un nuovo tipo di scarafaggio, che stavano osservando fin dal 2016: da allora, l’animale è stato studiato e sono state evidenziate delle peculiarità che hanno confermato il suo essere differente rispetto a tutte le specie già conosciute e registrate.

Così, come riportato dal Journal of Asia-Pacific Entomology, gli studiosi Cristian C. Lucañas e Foo Maosheng hanno dovuto trovare un nome scientifico alla piccola creatura. Ed è a questo punto che hanno fatto ricorso all’ampio campionario di nomi dei Pokémon.

Dal momento che entrambi gli scienziati amano la saga, hanno pensato che dare a questo animale il nome di un Pokémon di tipo coleottero potesse essere l’ideale: e, viste alcune somiglianze, si è deciso di battezzarlo Pheromosa, perché ha «lunghe antenne, delle ali simili a un cappuccio e gambe lunghe», proprio come il Pokémon in questione.

E se la cosa vi sembra curiosa, sappiate che il dottor Foo viene addirittura chiamato il «cacciatore di insetti» dai suoi studenti, perché proprio come un allenatore Pokémon è sempre in cerca di nuovi animali da scoprire e studiare.

«Sono un po’ come quegli allenatori di Pokémon di tipo coleottero» ha raccontato lo scienziato a Straits Times, «perché me ne vado in giro in posti diversi per scoprire un po’ che insetti ci sono. Questo porta dei contributi al museo per la ricerca e l’educazione e al sito per la Biodiversità di Singapore, è un po’ come se fosse il nostro Pokédex locale».

Non è la prima volta che degli studiosi decidono di omaggiare i Pokémon con le loro scoperte: nel 2021, in Australia tre scarabei erano stati battezzati Articuno, Zapdos e Moltres.

Dal canto suo, Pheromosa ha debuttato con la settima generazione di Pokémon, quella che arrivò con Pokémon Sole e Pokémon Luna.

I videogiochi più recenti arrivati per la saga sono stati invece Pokémon Scarlatto e Violetto: potete trovarli su Amazon e su SpazioGames.it c’è ovviamente la recensione completa.