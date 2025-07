Zipaki, la piattaforma numero 1 per la lettura di fumetti in digitale in Italia, ha aggiornato la sua libreria. Ecco tutti i fumetti disponibili in digitale a luglio 2025. Da segnalare 3 nuove proposte targate Gigaciao e l'uscita de Il mio adorabile vicino un progetto curato da Shirokuro Edizioni in SIMULPUB diretto con l'autrice giapponese. Zipaki, con un’offerta ampia e diversificata, consente agli utenti di scoprire e leggere nuove storie senza rinunce e senza limiti spaziando dai manga ai supereroi DC e Marvel fino ai graphic novel italiani e non.

J-Pop Manga

Dandadan (Vol. 19): Tra demoni, alieni e compagni di scuola decisamente singolari, l’azione si sussegue a rotta di collo nel titolo rivelazione degli ultimi anni, in cui situazioni assurde e un comparto artistico fuori scala hanno reso la guerra tra fazioni di creature dell'occulto di proporzioni planetarie!

Made in Abyss (Vol. 3-6): Arrivano in digitale, in Italia, le strane creature dell’Abisso e le meravigliose tavole paesaggistiche in cui si muove Rico, bambina orfana che sogna di esplorare i segreti del sistema di caverne. Inizia il viaggio di Rico all’interno della voragine!

Blue Period (Vol. 16): Un liceale dalla vita piena, che prende buoni voti, sa sempre come cavarsela, beve, fuma e ama la vita notturna... un bel giorno, sente dentro di sè risvegliarsi la passione per il disegno. Inizia così la storia di un ragazzo che farà ardere la propria gioventù, aspirando a entrare in un'università d'arte!

Shadows House (Vol. 3-4-5): Una famiglia di ombre senza viso imita lo stile di vita degli aristocratici. Le bambole viventi al loro servizio hanno il compito di sopperire alla mancanza del volto dei loro padroni, interpretandone le emozioni. In questa strana villa, che non riceve mai ospiti, voci squillanti danzano, anche oggi, in mezzo alla fuliggine.

The Dangers in My Heart (Vol. 3-4-5): Shonen tra i banchi di scuola: Kyotaro in preda al tornado di fantasie adolescenziali passa le giornate a immaginare come sarebbe assassinare Anna, la ragazza più bella della scuola.

Inazuma & Romance - Colpo di Fulmine (Vol. 5-6): Sumire desidera innamorarsi… peccato che il suo nuovo compagno di banco sia Reo, un ragazzo soprannominato “fulmine” e con la fama di essere un tipo pericoloso.

Gaea-Tima (Vol. 1)

Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian (Vol. 3)

La strana casa (Vol. 3)

Hell’s Paradise - Jigokuraku (Vol. 4-6)

Twilight Out Focus - Long Take (Vol. 1)

Credimi, è Amore (Vol. 2)

Squalificati - Ranger Reject (Vol. 15)

I quattro fratelli Yuzuki (Vol. 16)

La via del grembiule - Lo Yakuza Casalingo (Vol. 14)

Le 100 ragazze che ti amano tanto tanto tanto tanto tanto (Vol. 12)

La voce della strada (Vol. 1)

Tatari (Vol. 2)

Komi Can’t Communicate (Vol. 35)

Planet Manga

Dead Account (Vol. 4): **Un thriller che segue un investigatore alle prese con misteriosi conti bancari e intrighi finanziari.

She is Beautiful (Vol. 6) — CONCLUSO: Kurumi sogna il momento in cui verrà assegnata a una divisione, ma la sera prima del suo decimo compleanno, si addormenta per risvegliarsi... adulta.

Trinity Seven - L’Accademia delle Sette Streghe (Vol. 32): **UN’AVVENTURA CARICA DI MAGIA… CON UN PIZZICO DI MALIZIA! Arata conduce una vita tranquilla… finché la realtà non viene inghiottita in un’altra dimensione! Per capire cosa sta accadendo si iscrive all’accademia Biblia… dove lo attendono le potenti e bellissime Trinity Seven.

Lycoris Recoil Reload (Vol. 3) — CONCLUSO: **TERZA SERIE DI RACCONTI SUL LYCORECO. Un nuovo stuolo di autori è pronto per divertire ed emozionare con questa fresca e nostalgica antologia sull’universo di Lycoris Recoil. Questa volta i riferimenti al famoso anime sono più vivi che mai…Un rewatch è altamente consigliato!

Blue Lock (Vol. 29)

Naruto (Vol. 61)

Ken il Guerriero - Extreme Edition (Vol. 13)

Make the Exorcist Fall in Love (Vol. 8)

Katana Beast (3)

Hirano e Kagiura (Vol. 5)

Spring Storm and Monster (Vol. 6)

Centuria (Vol. 1)

Tower Dungeon (Vol. 1)

Tank Chair (Vol. 5)

Cyberpunk: Edgerunners MADNESS (Cap. 5) - SIMULPUB

Elden Ring: La Via per l’Albero Madre (Cap. 64) - SIMULPUB

Elden Ring: Storie di attimi lontani (Cap. 12) - SIMULPUB

Shirokuro Edizioni

Il mio adorabile vicino (Cap. 1-2) - SIMULPUB: Il primo giorno di scuola, Koyori si sente fuori posto. Poi sbatte contro un ragazzo dall’aria fredda e imperturbabile. Sembra il tipo che ti ignora e va oltre... ma invece, riesce a farla ridere. Per un attimo, tutta la sua ansia svanisce. Lui parla poco, ma ha sempre fame. Lei cucina senza pensarci troppo e si ritrova a condividere i suoi onigiri con lui. Il primo Simulpub esclusivo per la raccolta Premium. Prossima uscita: i primi 5 capitoli a cadenza settimanale, a seguire un capitolo al mese.

Tora Edizioni

Sanguine (Vol. 1-4) — CONCLUSO: Abigail Bell è una ragazza normale nel suo essere eccezionale. Nel suo sangue scorre infatti un potere, un'antica eredità che le conferisce doti incredibili. Lei non ha mai avuto bisogno di usarle, e non si sente certo una prescelta: del resto chi ha messo a rischio la sua stirpe nei secoli passati, insanguinando la storia dell'umanità, è stato sconfitto prima della sua nascita. Ma le cose sono proprio come sembrano?

Balance of Destiny (Cap. 12) - SIMULPUB

Edizioni BD

Fiori di filo spinato (Vol. Unico): In una Sicilia oppressa dalla raffineria, fonte di una nuova malattia, i ribelli Vasco e Marco incendiano il simbolo di un falso progresso. Intanto il liceale Lenea sviluppa un effetto sorprendente alla stessa patologia. I loro destini si incrociano, accendendo una scintilla di rivolta per riconquistare il futuro.

Black Rock (Vol. Unico): In un villaggio senza nomi, circondato da una barriera di cenere, il Guardiano protegge gli abitanti dagli innominabili Loro delle Montagne Nere. I loro Pellegrini attraggono gli umani oltre il confine. Cosa si cela nell’oscurità? Chi è il Guardiano? E cosa c’è dall’altro lato?

I cavalli del Tennessee (Vol. Unico): "Ma ora voglio essere io a dare un'impronta al mio futuro... alla mia strada. Voglio essere il tipo di persona che un giorno potrò guardare da lontano soddisfatta." La complessità delle relazioni si intreccia alla consapevolezza di sé stessi, in momenti e in luoghi in cui l'amore per gli animali e i loro gesti d'abitudine diventano forze punto di riferimento seguire anche quando tutto sembra essere perduto.

The Frontier (Vol. 1-2)

Gigaciao

A Panda Piace…capirsi (Vol. Unico)

Evviva che bello! - Blu (Vol. Unico)

Che faccio da grande? (Vol. Unico)

Panini DC Italia

Swamp Thing di Alan Moore (Vol. 6) — CONCLUSO: Alan Moore trasforma la creatura in un avatar del Verde, una coscienza vegetale con i ricordi di Alec Holland. Un capolavoro ecologico e horror che esplora amore, identità e natura.

Superman: Sacrificio - DC Library (Vol. Unico)

Superman di Kurt Busiek - DC Library (Vol. Unico)

Batman/Teenage Mutant Ninja Turtles - DC Evergreen (Vol. Unico)

Nightwing di Tom Taylor (Vol. 2)

Superman di Geoff Johns (Vol. 1)

Superman: Unchained (Vol. Unico)

Superman: Origini Segrete (Vol. Unico)

Superman: Alieno Americano (Vol. Unico)

Presidente Lex - Eventi DC (Vol. Unico)

Sandman Library (Vol. 11)

Preacher - DC Black Label Hits (Vol. 6)

Batman: Cavaliere Bianco Beyond (Vol. Unico)

Harley Quinn: Black + White + Red - DC Collection (Vol. Unico)

Injustice: Gods Among Us - DC Deluxe (Vol. 4)

Panini Marvel

Venom (2021) - Marvel Collection (Vol. 6): Dopo aver sconfitto Knull, Eddie Brock è ora il Re in Nero dei Klyntar e guida i simbionti nella redenzione galattica. Ignaro, una nuova minaccia oscura insidia suo figlio Dylan, che soffre la distanza dal padre. La saga di Ram V, Ewing e Hitch esplora padre-figlio, responsabilità e identità tra simbionti.

Amazing Spider-Man di J.M. Straczynski - Marvel Masterseries (Vol. 3): Ezekiel svela a Peter Parker sconvolgenti segreti sulle origini di Spider-Man, mentre Zia May scopre l'identità del nipote. La storia epica di Straczynski e Romita Jr. ridefinisce per sempre le vite di Peter e del suo alter ego, tra rivelazioni e conseguenze strazianti.

TVA: Time Variance Authority - Per Tutti i Tempi, Sempre (Vol. Unico): La TVA ha ingaggiato un nuovo gruppo di eroi per vigilare e proteggere tutte le realtà e linee temporali. Un team proveniente da realtà che sono state distrutte e che conta Peggy Carter, Gambit e… Spider-Gwen?! Una nuova versione della TVA a cavallo tra i fumetti e il Marvel Cinematic Universe.

Marvel Boy - Marvel Must-Have (Vol. Unico)

X-Force (2019) (Vol. 4)

Avengers: Rage of Ultron - Marvel Must-Have (Vol. Unico)

Fantastici Quattro (2023) - Marvel Collection (Vol. 2)

Spider-Man: La leggenda dello Spider-Clan (Vol. unico)

Iron Man: L'uomo più ricercato del mondo (Vol. unico)

Panini Comics

Star Wars: Storie dall'iperspazio - Qui-Gon (Vol. unico)

Panini Disney

I Migliori Anni Disney (Vol. 12-13)

Le Grandi Saghe (Vol. 27-28)

PK Giant - 3K Edition (Vol. 37-38)

Vita da Paperi (Vol. 6) — CONCLUSO

TacoToon

Bite Me (Cap. 28): Una storia d'amore tra un'umana e un vampiro, alla ricerca del vero amore oltre la maledizione delle loro famiglie.

Morpheus (Cap. 27): Sci-fi d'azione che riunisce tutta l'avidità e i peccati dell'Asia Unita a Myoyoung City. All'interno delle sue mura si trova l'ufficio investifativo Sinwoon.

The Frontier - Atto II (Cap. 15): Una storia ambientata nel selvaggio West, tra duelli e legami familiari.

System Royale (Cap. 8): La vita di due fratelli viene sconvolta quando sono costretti a partecipare a un gioco letale, in cui passato e presente si scontrano.

In fondo al drago (Cap. 10): Il padre di Mochi, pur di risollevare le sorti della sua famiglia, compie un gesto disperato: entra nelle fauci del drago Sunomono per trovare il tesoro.

Of Men and Magic (Cap. 14): Il viaggio di Davie alla scoperta del suo passato e dei suoi poteri sarà tutt'altro che facile, finirà ben presto coinvolto in un mistero più grande di lui.

A Modest Man and a Macho Woman (Cap. 28): In questa storia romantica, i ruoli di genere sono messi in discussione. Il delicato Seha Song e la virile Bada Pi si rifiutano di seguire certe aspettative della società.

Black Resume (Cap. 6): Un hacker diciottenne indaga sulla misteriosa morte del padre e si imbatte nel segreto oscuro dei sicari aziendali. Nonostante gli manchi il curriculum nero, Black Resume, il ragazzo viene reclutato.

The Mad Gate (Cap. 13): Quando un minaccioso dungeon, noto come Mad Gate si risveglia, Eon si unisce a Tor e ai più forti avventurieri del mondo per liberarlo.

One Last Time (Cap. 6): C'era una volta un signore del male sconfitto dal Prescelto, ma ora che entrambi sono morti e vive la democrazia, i servitori oscuri sono i cattivi... o almeno così li ricordano.

Bandit King (Cap. 14)

Crush of Spring (Cap. 25)

Qwest! (S2-Cap. 17)

Demon Defence Agency (Cap. 14)

God’s Descendants (Cap. 27)

Sweet Room (Cap. 26)

Peter Panda (Cap. 25)

