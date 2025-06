Hot Toys, in collaborazione con Sideshow, ha annunciato l’apertura dei preordini per una nuova e attesissima action doll in scala 1/6 dedicata a Yelena Belova, personaggio centrale nel film Thunderbolts (qui potete leggere la nostra recensione del film) dei Marvel Studios. Si tratta della prima uscita ufficiale della nuova linea di collezionabili targata Hot Toys, interamente ispirata al gruppo di antieroi dell’MCU. Un debutto importante che punta a soddisfare le aspettative dei collezionisti più esigenti.

Yelena Belova - Hot Toys

La figure si distingue per un head sculpt completamente rinnovato, frutto di un lavoro meticoloso da parte degli artisti di Hot Toys. Il volto di Yelena è riprodotto con un realismo impressionante, grazie a un make-up accuratamente applicato e alla presenza di occhi mobili, che aggiungono espressività e versatilità alla figure. I capelli biondi, scolpiti con grande precisione, contribuiscono ulteriormente a restituire l’aspetto cinematografico dell’eroina, interpretata da Florence Pugh.

Dal punto di vista dell’abbigliamento, la doll sfoggia una tuta tattica nera da combattimento, dettagliata in ogni suo elemento. Le cuciture, le spalline rinforzate e gli iconici Black Widow’s Bite posizionati sui polsi rendono il costume non solo fedele al design originale del film, ma anche visivamente accattivante. Il livello di dettaglio si estende anche all’equipaggiamento: la figure viene fornita con una dotazione completa di accessori, tra cui due baton di diverse lunghezze, una coppia di lame a falce intercambiabili, una pistola e un coltello da combattimento.

Non mancano, come da tradizione Hot Toys, una selezione di nove mani intercambiabili che permettono di esporre la figura in numerose pose dinamiche. Dalle classiche scene di combattimento a quelle più statiche ma cariche di tensione narrativa, ogni configurazione è pensata per offrire il massimo in termini di personalizzazione. Una base espositiva inclusa nel set consente inoltre di valorizzare la figure anche in contesti diorama o all’interno di collezioni già esistenti.

Data di uscita

Distribuita ufficialmente in Europa dal distributore Heo, la action doll di Yelena Belova è attualmente disponibile in preordine presso i principali rivenditori specializzati. Il rilascio sul mercato è previsto per la fine dell’estate del 2026, rendendola un pezzo imperdibile per ogni appassionato dell’universo Marvel e della linea Hot Toys.