POCO X6 ha prestazioni top di gamma e costa pochissimo: ecco dove comprarlo

Oggi vi segnaliamo un'offerta imperdibile per chi è in cerca di un nuovo smartphone. Su eBay, grazie al codice sconto "PIT10PERTE2024", potete acquistare l'interessantissimo POCO X6 per soli 233€: è il prezzo più basso disponibile online e riguarda la versione con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 25.9€ durante il checkout

Xiaomi POCO X6, chi dovrebbe acquistarlo?

Il POCO X6 è perfetto per chi cerca uno smartphone tecnologicamente avanzato senza spendere una fortuna per un modello di fascia alta. Con il chipset Snapdragon 7s Gen2, realizzato con tecnologia a 4nm, offre prestazioni eccellenti sia nell'uso quotidiano che durante il gaming. Il display AMOLED da 6,67", con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, assicura una qualità visiva straordinaria, rendendo video e giochi fluidi e piacevoli.

E se rientrate tra gli appassionati di fotografia, il POCO X6 è dotato di una tripla fotocamera con un sensore principale da 64MP, che offre stabilizzazione ottica e supporto AI per scatti nitidi in qualsiasi condizione di luce. La batteria da 5100 mAh garantisce fino a 17 ore di riproduzione video, ideale per chi consuma molti contenuti multimediali in movimento.

Il sistema di raffreddamento multistrato in grafene permette al dispositivo di mantenere alte prestazioni anche sotto stress. A questo prezzo, insomma, il POCO X6 è una scelta imbattibile per chi desidera alte prestazioni a un costo contenuto.

