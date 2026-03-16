Su Instant Gaming è disponibile un'ottima offerta per Xbox Game Pass Ultimate 3 Mesi, il servizio in abbonamento Microsoft che vi dà accesso a centinaia di giochi su console e PC. Lo sconto è del 39%, portando il prezzo da 80,99€ a soli 49,39€, un risparmio notevole per godersi al massimo l'ecosistema Xbox.

Xbox Game Pass Ultimate, chi dovrebbe acquistarlo?

Xbox Game Pass Ultimate 3 Mesi è la soluzione ideale per tutti gli appassionati di videogiochi che desiderano accedere a un vasto catalogo di titoli senza dover acquistare ogni singolo gioco. È particolarmente consigliato a chi possiede una console Xbox o un PC Windows e vuole massimizzare il proprio intrattenimento con un abbonamento conveniente. Con uno sconto del 39% rispetto al prezzo originale, rappresenta un'opportunità da non perdere per chi cerca qualità a un costo ridotto.

Questo abbonamento soddisfa le esigenze di chi vuole giocare ai titoli più recenti di Microsoft, inclusi i giochi day-one, e di chi desidera sfruttare i vantaggi del multiplayer online grazie all'inclusione di Xbox Live Gold. È perfetto anche per le famiglie o i giocatori occasionali che vogliono esplorare generi diversi senza impegni a lungo termine. Tre mesi di accesso illimitato a centinaia di giochi rendono questa offerta una scelta eccellente per il rapporto qualità-prezzo.

Con Xbox Game Pass Ultimate 3 Mesi, avrete accesso a un catalogo di centinaia di giochi su Xbox e PC, inclusi i titoli day one di Xbox Game Studios, oltre a Xbox Live Gold e vantaggi esclusivi EA Play.

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