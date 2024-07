WOW! Notebook gaming Lenovo Legion PRO5 SCONTATO di 220€!

Siete alla ricerca di un nuovo notebook da gaming? Allora non potete perdervi questa super offerta Amazon! Oggi Lenovo Legion Pro5 è disponibile a soli 2.379€, grazie a un generoso coupon sconto dal valore di 220€ offerto dalla piattaforma. Questo potente notebook da gaming presenta un processore Intel Core i9-14900HX, 64 Gb di RAM DDR5, un SSD da 2TB e una schermata da 16" a 240 Hz, perfetta per un'esperienza di gioco senza precedenti. Inoltre, la scheda video GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6 garantirà prestazioni grafiche eccezionali. Non perdete l'opportunità di migliorare il vostro setup da gaming con una macchina progettata appositamente per soddisfare le esigenze dei giocatori più esigenti.

Lenovo Legion PRO5, chi dovrebbe acquistarlo?

Lenovo Legion PRO5 rappresenta la scelta ideale per gli appassionati di gaming alla ricerca delle prestazioni più elevate e per professionisti del settore creativo che necessitano di un'alta potenza di calcolo e una grafica di eccezionale qualità. Grazie al potente processore Intel Core i9-14900HX, accoppiato a una RAM DDR5 da 64 GB e una scheda video GeForce RTX 4060 8 GB, questo notebook è capace di offrire una fluidità di gioco estrema e di eseguire senza problemi i software più impegnativi per il design grafico, l'editing video e la modellazione 3D. Il display da 16'' con refresh rate a 240 Hz e risoluzione 2560 x 1600 garantisce immagini nitide e fluide, ideali sia per il gaming che per la visione di contenuti in alta definizione.

Non meno importante, Lenovo Legion PRO5 è dotato di un sistema di dissipazione termica all'avanguardia che assicura un funzionamento ottimale anche sotto sforzo, potenziando ulteriormente le prestazioni senza compromettere la longevità del dispositivo. Il supporto Wi-Fi 6E garantisce una connettività Internet ultrarapida, essenziale sia nelle partite online sia nelle grandi operazioni di upload e download. Con un'archiviazione complessiva di 2 TB su dual SSD, vi offre anche tutto lo spazio necessario per salvare giochi, lavori e contenuti multimediali senza preoccupazioni. Volto a chi desidera un'esperienza gaming senza compromessi e a chi lavora con applicazioni ad alta intensità di calcolo, questo notebook unisce prestazioni elevate, qualità costruttiva premium e una portabilità sorprendente per la sua categoria.

Con un prezzo di 2379€, Lenovo Legion PRO5 rappresenta un'ottima offerta per chi cerca una macchina da gioco all'avanguardia in grado di offrire ottime prestazioni per il gioco e per il lavoro.

Non dimenticate di attivare il coupon sconto disponibile sulla pagina prodotto per aggiudicarvi uno sconto di 220€ sul prezzo di listino!

