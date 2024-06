WOW! Apple MacBook Pro 14'' a un prezzo SHOCK! (-400€)

Apple MacBook Pro 14'' con chip M3 Pro si conferma una delle migliori offerte su Amazon, vantando caratteristiche prestigiose come CPU 11 core, GPU 14 core, e uno schermo Liquid Retina XDR da 14,2''. Questo modello, con 18GB di memoria unificata e 512GB di SSD, promette prestazioni straordinarie per tutti i professionisti del settore. Oggi potete acquistarlo sul sito di Unieuro al prezzo di 2.199€, scontato di 400€ rispetto al prezzo originale di 2.599€. Questo dispositivo è la scelta perfetta per chi cerca potenza, efficienza e compatibilità con l'ecosistema Apple. La durata della batteria e le funzionalità progettate per i creativi lo rendono un partner affidabile sia per lavoro che per svago.

Apple MacBook Pro 14'', chi dovrebbe acquistarlo?

MacBook Pro 14'' con chip M3 Pro è la scelta ideale per i professionisti dell'industria creativa che necessitano di una macchina potente e versatile per far fronte alle loro esigenze di lavoro impegnative. Grazie alle sue prestazioni straordinarie, è particolarmente adatto a fotografi, videomaker e programmatori che devono gestire file di grande dimensioni, compilare codici o lavorare con software esigenti come Adobe Creative Cloud e Apple Xcode. Il nuovo display Liquid Retina XDR da 14,2" offre una qualità d'immagine eccellente per i contenuti HDR, caratteristica che lo rende perfetto anche per chi si occupa di editing video e color grading.

Grazie alle sue numerose porte, tra cui Thunderbolt 4 e HDMI, e alla connessione Wi-Fi 6E, permette una facile e veloce trasmissione dei dati, oltre al collegamento di più monitor esterni che facilita il multitasking. La tutela dei dati è assicurata da funzionalità di crittografia avanzate e aggiornamenti di sicurezza regolari. Offre inoltre una batteria a lunga durata, fino a 18 ore, che vi garantisce di rimanere produttivi per tutto il giorno senza la necessità di ricariche frequenti; tutto questo a un prezzo scontato di 2.199,00€, rendendolo un investimento intelligente per chi desidera affidabilità e prestazioni di alto livello.

