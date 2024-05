Espandete la memoria della vostra console con WD Black P10: 5TB! (-22%)

Siete alla ricerca di un hard disk esterno per espandere la memoria di PS4, Xbox One, PC o Mac? Oggi Amazon offre un'ottima promozione per acquistare WD Black P10 da 5TB a soli 168,15€, con uno sconto del 22% sul prezzo di listino. Si tratta di un hard disk portatile, perfetto per archiviare file come qualsiasi altra periferica simile, con il vantaggio aggiuntivo di essere ottimizzato per le console.

WD Black P10, chi dovrebbe acquistarlo?

WD Black P10 rappresenta la scelta ideale per i videogiocatori alla ricerca di un componente affidabile e spazioso per espandere la propria libreria di giochi. Con una capacità di 5TB, questo hard disk portatile consente di conservare fino a 125 giochi, garantendo così la possibilità di tenere tutti i propri titoli preferiti a portata di mano senza dover eliminare vecchi capolavori per fare spazio a nuove uscite.

Con una velocità che arriva fino a 130 MB/s, WD Black P10 è progettato per ottimizzare l'esperienza di gioco sia su console che su PC, garantendo accesso rapido e prestazioni elevate. È particolarmente consigliato per i giocatori che non vogliono limitazioni di spazio e cercano una soluzione portatile per portare la loro libreria di giochi ovunque.

La versatilità di WD Black P10 si manifesta nella sua compatibilità con Playstation, Xbox, PC e Mac, che soddisfa le esigenze di una larga fetta di videogiocatori. Grazie alla connessione USB 3.2 Gen 1 Tipo A, può essere collegato a una vasta gamma di dispositivi; caratteristica che rende questo hard disk portatile un'aggiunta preziosa all'arsenale di qualsiasi giocatore che desideri avere la propria libreria di giochi sempre a portata di mano! Un ottimo affare, soprattutto a questo prezzo!

Vedi offerta su Amazon