Ossimetro indossabile con SCONTO di 20€! ESSENZIALE!

Se state cercando un ossimetro affidabile che monitori la saturazione di ossigeno nel sangue in tempo reale, il modello attualmente in offerta su Amazon è un'ottima scelta. Che ne abbiate bisogno per ragioni di salute o per controlli occasionali, questo ossimetro indossabile è essenziale per monitorare uno degli indicatori chiave del benessere fisico. Si distingue per la sua precisione e il comfort d'uso, con un pratico anello che facilita il trasporto. Approfittate oggi del prezzo di 109,99€, grazie a un coupon di 20€ disponibile direttamente sulla pagina del prodotto.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto di 20€ durante il checkout. Il coupon è valido fino al 19 maggio, salvo esaurimento.

Ossimetro indossabile ViATOM, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo saturimetro è ideale per tutte quelle persone che desiderano tenere sotto controllo i propri valori di saturazione dell'ossigeno e la frequenza cardiaca con un dispositivo indossabile che garantisce comodità e precisione. Lo consigliamo per chi necessita di un monitoraggio continuo a causa magari di condizioni di salute che richiedono attenzione costante, come problemi respiratori non gravi, poiché non è adatto durante l'attività sportiva ma perfetto per l'uso quotidiano a casa.

Grazie al suo sensore ad anello morbido, questo saturimetro offre un ottimo comfort senza mai scivolare dal dito, garantendo rilevazioni affidabili e costanti fino a 16 ore di utilizzo continuo. È quindi ideale per le persone che cercano un supporto tecnologico per monitorare attentamente i propri segnali vitali e prevenire gravi problemi di salute.

Questo saturimetro è dotato di un allarme di vibrazione che avvisa l'utente in caso di rilevazione di un livello di ossigeno nel sangue inferiore alla soglia stabilita, contribuendo così a prevenire stati di ipossia. Inoltre, grazie all'app gratuita disponibile per Android e iOS, gli utenti possono accedere a rapporti grafici e analizzare le tendenze relative alla saturazione di ossigeno nel sangue, alla frequenza cardiaca e al movimento, contribuendo a migliorare il proprio stile di vita. Oggi è in offerta a 109,99€, ma ricordatevi di attivare il coupon sconto!

