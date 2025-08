In occasione dell’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, nasce Venezia Cult, il nuovo hub culturale che porta il cinema fuori dal red carpet. Dal 27 agosto al 6 settembre 2025, ogni giorno dalle 18.00, il padiglione del BlueMoon al Lido di Venezia si trasforma in una spiaggia senza barriere, aperta a tutti e ad ingresso gratuito. Un luogo vivo e accessibile, dove il Festival si reinventa con un mix di cinema, musica, editoria, podcast, performance, panel e giochi.

Dietro l’iniziativa, il laboratorio creativo under 30 Aka Lab, con il supporto del Comune di Venezia, COMICON e una fitta rete di media partner fra cui Cultura POP. Una vera e propria piattaforma pop esperienziale, pensata per coinvolgere appassionati, professionisti, creator e nuove generazioni in un racconto collettivo dentro e fuori dal digitale.

Venezia Cult è gratuita e aperta a chiunque, anche senza badge. È un luogo per incontrarsi, bere qualcosa con vista mare, scoprire nuove voci e prendersi una pausa alternativa dalla Mostra. Un ecosistema pop e partecipativo, dove ogni sera può succedere qualcosa di inaspettato.

Ideato da Aka Lab, il laboratorio creativo fondato da Francesco Marchetti e Andrea Vailati, in collaborazione con Venezia Spiagge S.p.A. e con il sostegno del ristorante Acquasalsa di Christian Garbisa. La direzione artistica è condivisa con COMICON, tra i più importanti festival internazionali dedicati alla cultura pop, con oltre 220.000 visitatori nel 2025 tra Napoli e Bergamo.

A rappresentare visivamente l’anima di Venezia Cult è il poster ufficiale illustrato da Ale Giorgini, curato da Aka Lab e dalla direzione artistica di COMICON. Una cartolina contemporanea che ritrae il Festival in chiave ironica e leggera: sdraio a righe, spritz, gabbiani e un personaggio in bermuda e giacca. Un invito a vivere il cinema in modo originale, rilassato e fuori dagli schemi.

Il programma serale: talk, podcast, ospiti e performance

Dopo vent’anni, Venezia Cult riporta i libri al centro del Festival. Grazie alla collaborazione con Sagoma Editore e il supporto di COMICON, l’evento offre una proposta editoriale ampia e trasversale: volumi, presentazioni, incontri con autori e momenti di approfondimento. Un’occasione per valorizzare il legame tra cultura cinematografica, saggistica e fumetto.

Ogni sera, a partire dalle 18.00, Venezia Cult anima la spiaggia con un programma ricco e multiforme, che vedrà protagonisti nomi del mondo digitale, audiovisivo e creativo. Tra i format già annunciati:

ArteSettima Live Podcast: il collettivo da oltre 300.000 follower porta ogni sera analisi, racconti e ospiti dal tappeto rosso.

ALT Magazine: prima testata italiana interamente dedicata ai podcast, con talk e backstage editoriali.

DaniVenezia: il variety show di Daninseries (600.000 follower) ogni due giorni con ospiti, giochi e ironia sul cinema.

CINIT – Cineforum Italia: “Pillole di critica” con incontri tra critici e studenti accreditati alla Mostra.

ScreenWorld sarà protagonista con il format “Spritziamo cinema”, trasmesso dal BlueMoon ogni giorno: un talk leggero e coinvolgente tra creator e ospiti, pubblicato sul canale YouTube ufficiale e affiancato da contenuti esclusivi dal backstage.

Cultura POP partecipa come media partner con approfondimenti e storie dedicate all’universo pop e cinematografico coinvolgendo una community giovane, curiosa e attenta alle nuove tendenze.

Venezia Cult valorizza il legame con il territorio e apre lo spazio a realtà locali desiderose di partecipare. Grazie al contributo dell’Università Ca’ Foscari, sono coinvolti partner culturali come: Quarta Parete, Naransa Magazine, giovane voce editoriale veneta e media partner ufficiale, UNIMED – Mediterranean Universities Union

Nel programma anche la presenza di Lucky Red, con uno spazio dedicato all’editoria cinematografica, e della community WILL Media (in collaborazione con CHORAMEDIA), con oltre 1.9 milioni di follower.

Da segnalare, martedì 3 settembre, l’AsmoDay tra cinema e giochi da tavolo-In collaborazione con Asmodee, una giornata interamente dedicata ai giochi da tavolo a tema cinema. Un’esperienza interattiva con sfide, sessioni guidate e attività pensate per raccontare il cinema attraverso il linguaggio del gioco.