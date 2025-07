La statua di Uryu Ishida Figuarts Zero cattura perfettamente l’essenza del personaggio nella sua forma Vollständig. Scultura, pittura e materiali traslucidi si combinano per offrire una rappresentazione fedele e dinamica, seppur priva di parti extra. Un prodotto di alto livello, ideale per gli appassionati di Bleach e per chi cerca una figure statica di grande presenza scenica.

Tra i personaggi più iconici dell’universo di Bleach, Uryu Ishida si è sempre distinto per eleganza, precisione e un’aura di mistero che lo rende subito riconoscibile anche tra i non fan sfegatati della serie. Con l’arrivo di Bleach: Thousand-Year Blood War, disponibile in esclusiva su Disney+, il personaggio ha avuto un importante rilancio, guadagnandosi nuova attenzione anche nel mondo del collezionismo.

A raccogliere la sfida ci pensa Bandai, che porta sul mercato una nuova statua dedicata al Quincy per la linea Figuarts Zero, una serie che punta tutto sull’impatto visivo, privilegiando pose dinamiche e scenografiche rispetto all'articolazione. Il risultato? Una figure che sembra uscita direttamente dallo schermo e che riesce a trasmettere tutta la potenza e il carisma di Uryu con un colpo d’occhio.

Questa statua non è solo una celebrazione del personaggio, ma anche un piccolo concentrato di tecnica e cura estetica, pensato per i collezionisti più attenti, senza però risultare inaccessibile a chi è alle prime armi con il mondo delle figure statiche.

Chi è Uryu Ishida?

Uryu Ishida è uno dei personaggi principali di Bleach, appartenente al clan dei Quincy, un’antica stirpe di arcieri spirituali. Intelligente, riservato e strategico, Uryu si distingue per il suo senso dell'onore, la freddezza tattica e il profondo conflitto interiore legato alla sua eredità familiare.

Nel corso della serie, passa da rivale di Ichigo Kurosaki ad alleato fidato, fino a diventare un personaggio chiave nella saga Thousand-Year Blood War, dove assume un ruolo ambiguo tra le fila del nemico per proteggere ciò in cui crede.

Tra tecniche spettacolari come Licht Regen e Ransōtengai, e un design iconico fatto di bianco candido e pose eleganti, Ishida è un personaggio che unisce potenza e introspezione.

La Figuarts Zero di Uryu Ishida

Packaging

Il packaging della Figuarts Zero dedicata a Uryu Ishida colpisce fin da subito per l’eleganza e la coerenza stilistica con il personaggio e l’arco narrativo di riferimento. Il fronte della confezione presenta una finestra trasparente asimmetrica che consente di intravedere la figure al suo interno, affiancata da un’immagine illustrata del personaggio in posa fiera e decisa. Il logo della serie Bleach: Thousand-Year Blood War è ben visibile in alto a sinistra, mentre il nome di Uryu Ishida è riportato con caratteri chiari e marcati nella parte inferiore.

Sul retro della confezione troviamo un’illustrazione fotografica della statua nella sua interezza, che mette in risalto i dettagli dell’effetto scenico e del costume. La posa dinamica di Uryu è esaltata da una scia di energia colorata, che avvolge elegantemente il personaggio creando un forte impatto visivo. Il tutto è ambientato su uno sfondo pulito che mantiene il focus sulla figure.

Uryu Ishida - Figuarts Zero

Una volta estratta dalla confezione, la Figuarts Zero dedicata a Uryu Ishida si presenta suddivisa in più componenti, alloggiati all'interno di un blister termoformato che ne garantisce la protezione durante il trasporto. Il montaggio risulta estremamente semplice e intuitivo grazie alla presenza di pin perfettamente integrati, che assicurano stabilità e precisione nell’assemblaggio.

Alta circa 23 cm, la statua scolpita da Yucky e dipinta da Shimoda Yudai si distingue per l’accuratezza con cui trasporta in tre dimensioni il character design originale firmato da Tite Kubo. Uryu viene raffigurato nell’istante in cui attiva il Vollständig, la trasformazione esclusiva dei Quincy, caratterizzata dalle iconiche ali squadrate che si dispiegano dietro la schiena e dall’arco spirituale pronto all’attacco.

Il dinamismo della composizione è accentuato dal vortice d’aria che si sprigiona dalla base rocciosa, realizzato con un fluido effetto scenico che avvolge la figura senza appesantirne la silhouette. Il PVC traslucido, impiegato sia per le ali sia per l’energia spirituale, presenta una leggera finitura glitterata che contribuisce a valorizzare la componente soprannaturale della trasformazione, donando al pezzo una resa visiva estremamente efficace.

Sul piano tecnico, la qualità complessiva si allinea agli standard della linea Figuarts Zero: la colorazione è pulita e le sbavature sono pressoché assenti, eccezion fatta per alcune imperfezioni minime rilevabili solo a distanza ravvicinata. Una realizzazione che riesce a coniugare fedeltà all’opera originale, cura estetica e presenza scenica, rendendola un’aggiunta imperdibile per i fan di Bleach: Thousand-Year Blood War.

Conclusioni

La Figuarts Zero di Uryu Ishida dedicata alla saga Thousand-Year Blood War rappresenta una delle migliori trasposizioni del personaggio mai realizzate in forma statica. L’attenzione riposta nella scultura e nella pittura, unite a una composizione dinamica e visivamente coinvolgente, rendono questa statua un pezzo di assoluto rilievo per i fan di Bleach.

La resa scenica del Vollständig, supportata dall’utilizzo di materiali traslucidi e da un sapiente gioco di volumi ed effetti, riesce a trasmettere tutta la potenza e l’eleganza del personaggio in questa particolare trasformazione.

Pur non includendo accessori aggiuntivi o parti intercambiabili, la figure riesce comunque a risultare completa e soddisfacente, confermando ancora una volta la solidità qualitativa della linea Figuarts Zero. Una proposta consigliata sia ai collezionisti più esperti sia a chi desidera avvicinarsi alla serie con un prodotto di grande impatto visivo.

Uryu Ishida Figuarts Zero sarà disponibile in Italia a luglio 2025. Sarà acquistabile sia nei negozi fisici che online, con distribuzione ufficiale affidata a Cosmic Group per Bandai.