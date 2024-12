Un'esperienza di gioco TOP con uno sconto del 73%: ecco GameSir VX2 AimSwitch!

Amanti del gaming, è il momento di migliorare la vostra esperienza di gioco con il GameSir VX2 AimSwitch, oggi in super offerta su AliExpress! Grazie a uno sconto incredibile del 73%, potete acquistarlo a soli 73,11€ invece di 279,23€. Un’offerta imperdibile per tutti i videogiocatori che desiderano massime prestazioni e versatilità.

Il GameSir VX2 AimSwitch è il risultato di anni di ricerca e innovazione, progettato per portare la vostra esperienza di gioco a livelli mai visti prima. Grazie all'ottimizzazione della CPU, agli algoritmi avanzati e a un hardware completamente rinnovato, le sue prestazioni sono migliorate del 200% rispetto alla generazione precedente. Questo set include una tastiera meccanica wireless con 36 interruttori meccanici rossi TTC, progettati per garantire fino a 50 milioni di pressioni, assicurando velocità e precisione straordinarie. Inoltre, il mouse cablato GameSir GM500 incluso offre un sensore PMW3360 di alta qualità, corpo leggero e retroilluminazione RGB, ideale per i giochi FPS.

Compatibile con un’ampia gamma di console, il GameSir VX2 AimSwitch supporta Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC Windows, rendendolo perfetto per qualsiasi configurazione di gioco. La tecnologia wireless Agility X 2.4GHz assicura una connessione istantanea con latenza ultra bassa, eliminando i fastidi dei cavi e offrendo un gameplay fluido e senza interruzioni.

Questo dispositivo offre funzioni esclusive come tasti completamente programmabili tramite l’app GameSir, retroilluminazione RGB personalizzabile con 16,8 milioni di colori e capacità anti-ghosting per gestire fino a 7 pressioni simultanee. Il joystick 3D ultrasottile ALPS, integrato nella tastiera, offre un controllo ulteriore per i giochi più intensi. Grazie al design compatto e portatile, è perfetto per giocare comodamente sul divano o per essere trasportato ovunque.

Approfittate subito di questa offerta straordinaria: il GameSir VX2 AimSwitch è disponibile a soli 73,11€ su AliExpress, con uno sconto del 73% rispetto al prezzo di listino. Non perdete l’opportunità di trasformare il vostro gaming con un prodotto di qualità superiore e altamente versatile. Correte su AliExpress e portate a casa il GameSir VX2 AimSwitch prima che l’offerta termini!