Una smart TV LG SCONTATA di 710€?! Non lasciatevela scappare, è perfetta per il gaming!

State valutando l'acquisto di una nuova smart TV? Scoprite l'offerta imperdibile su Unieuro per LG OLED B4, una smart TV 4K di altissima qualità. Con il suo processore α8 di ultima generazione, questa TV promette prestazioni grafiche e sonore ottimizzate grazie all'Intelligenza Artificiale, che rendono ogni visione un'esperienza unica. Grazie alla tecnologia OLED, i colori sono più vividi e il nero più profondo, con un contrasto senza pari. Il TV è perfetto anche per i gamer, con supporto a 4K a 120fps e compatibilità con le tecnologie VRR, Gsync, e Freesync. Aggiungete a questo Dolby Vision e Dolby Atmos per un'esperienza cinematografica direttamente a casa vostra e la piattaforma webOS 24 con ThinQ AI per comandi vocali e accesso a una vasta gamma di app di streaming. Tutto questo a soli 889€, con uno sconto incredibile di 710€ sul prezzo originale di 1599€! Non perdete l'occasione di portarvi a casa il futuro dell'intrattenimento.

Smart TV LG OLED B4, chi dovrebbe acquistarla?

LG OLED B4 è indiscutibilmente un acquisto consigliato per gli appassionati di entertainment domestico che cercano un’esperienza visiva e sonora di alto livello. Coloro che desiderano trasformare il proprio salotto in una vera e propria sala cinema troveranno in questo modello la soluzione ideale grazie alla combinazione di tecnologie avanzate come Dolby Vision e Dolby Atmos, che assicurano immagini di straordinaria qualità e un audio coinvolgente. La partnership con Dolby porta l'esperienza cinematografica direttamente a casa, con colori più vividi, neri più intensi e un suono che vi avvolgerà completamente.

Inoltre, LG OLED B4 è la scelta preferita dagli amanti dei videogiochi, poiché offre caratteristiche tecniche all'avanguardia che garantiscono un gameplay estremamente fluido e reattivo. Grazie alla presenza di 4 porte HDMI 2.1, supporto per 4K a 120fps, e compatibilità con le tecnologie NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium, i gamers potranno vivere sessioni di gioco immersive senza precedenti, valorizzando al massimo ogni dettaglio visivo e minimizzando i tempi di risposta. L'aggiornamento garantito del sistema operativo per i prossimi cinque anni rende inoltre questo Smart TV un investimento duraturo, che continuerà a offrire un'esperienza utente aggiornata e ricca di contenuti grazie alla piattaforma webOS e l'intelligenza artificiale LG ThinQ AI.

LG OLED B4 rappresenta un'opzione eccellente per chi cerca una Smart TV che offre la più avanzata qualità di visione e suono, unita a una grande varietà di funzionalità intelligenti. Con aggiornamenti software garantiti, supporto alle ultime tecnologie di gaming e una piattaforma ricca di contenuti di streaming, è consigliato per migliorare qualsiasi esperienza di intrattenimento domestico. A un prezzo di 889€, offre un rapporto qualità-prezzo difficile da superare per chi desidera la migliore tecnologia OLED sul mercato.

