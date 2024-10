Rinnova il tuo setup con questi altoparlanti RGB, oggi con uno SCONTO del 46%!

Se siete alla ricerca di un set di altoparlanti per PC compatto, stiloso e che offra prestazioni di qualità a un prezzo scontato, il Trust Arys Compact RGB 2.0 è un’opzione da non perdere. In offerta su Amazon a soli 18,80€, con uno sconto del 46% rispetto al prezzo originale di 34,99€, questo set di altoparlanti è perfetto per chi cerca un prodotto conveniente senza rinunciare all'estetica e alle prestazioni. Inoltre, se volete migliorare la vostra esperienza sonora in ambito videoludico (e non solo), vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori soundbar gaming.

Trust Arys Compact RGB 2.0, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set Trust Arys Compact RGB 2.0 è dotato di una potenza di picco di 12 W (6 W RMS), offrendo un suono ricco e definito, ideale per ascoltare musica, guardare film o immergersi nei vostri giochi preferiti. Il suo design compatto lo rende adatto a qualsiasi postazione, sia in casa che in ufficio, aggiungendo un tocco moderno grazie alla sua illuminazione LED RGB che cambia colore automaticamente. Questo dettaglio non solo rende più piacevole l'ascolto, ma dona anche un look futuristico alla vostra scrivania.

L’installazione del Trust Arys è estremamente semplice grazie alla tecnologia Plug & Play. Per iniziare a utilizzarlo, basta collegare il cavo USB per l'alimentazione e il cavo audio da 3,5 mm per il suono: non c’è bisogno di prese a muro o configurazioni complicate. Questo set di altoparlanti, compatibile con PC e laptop, offre anche un pratico controllo del volume situato sulla parte frontale, facilitando la regolazione del suono anche al buio grazie alla manopola illuminata. Con un peso di soli 577 grammi e dimensioni ridotte, si adatta perfettamente a qualsiasi spazio.

Inoltre, il ciclo automatico dei colori RGB offre un’esperienza visiva coinvolgente che trasforma ogni sessione di ascolto in un piccolo spettacolo di luci. Se cercate un set di casse per PC che unisca design moderno, praticità e un suono avvolgente, il set Trust Arys Compact RGB 2.0 è l'acquisto perfetto, soprattutto ora che è disponibile a un prezzo scontato.

