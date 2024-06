Trivial Pursuit a soli 37€ con 2.400 domande!

Siete alla ricerca di un modo divertente e stimolante per trascorrere la serata in compagnia? Trivial Pursuit, il celebre gioco in scatola che mette alla prova la vostra cultura generale, è ora disponibile su Amazon al prezzo speciale di 36,94€ anziché 44,99€. Questa edizione classica, perfetta per giocatori dai 16 anni in su, vi offre l'opportunità di sfidare amici e familiari in una competizione all'ultima risposta corretta. Con 2.400 domande suddivise in 6 categorie, preparatevi a vivere momenti di puro divertimento e sfida intellettuale. Non perdete l'occasione di aggiudicarvi Trivial Pursuit con uno sconto del 18% su Amazon.

Trivial Pursuit, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Trivial Pursuit è il gioco perfetto per chi cerca non solo un intrattenimento per le serate in compagnia, ma anche una sfida culturalmente stimolante. Con la sua versione classica che richiama l'aspetto retro degli anni '80, è consigliato per chi desidera mettere alla prova le proprie conoscenze in diverse aree tematiche. Gli appassionati di giochi di quiz e cultura generale troveranno in questo gioco un esempio eccellente di come l'apprendimento e il divertimento possano andare di pari passo. Inoltre, grazie alla varietà di domande, è l'ideale per serate in famiglia o feste con gli amici perché stimola la riflessione e la competizione sana tra i giocatori.

Adatto per giocatori dai 16 anni in su e concepito per 2-6 partecipanti, invita tutti a mettere alla prova le proprie conoscenze in diverse categorie: geografia, intrattenimento, storia, arte e letteratura, scienza e natura, sport e tempo libero. La confezione include un tabellone, 400 carte contenenti 2.400 domande, un dado, sei supporti per cunei e trentasei segnapunti. La vittoria si conquista ottenendo sei cunei di colori differenti e rispondendo correttamente all'ultima domanda.

Trivial Pursuit si propone come un'ottima scelta per chi cerca un gioco di cultura generale coinvolgente e stimolante. Attualmente disponibile al prezzo di 36,94€ invece di 44,99€, offre un'opportunità imperdibile per arricchire le serate in compagnia con un pizzico di sfida intellettuale. Vi consigliamo l'acquisto per le sue domande intriganti, il design accattivante e la capacità di riunire amici e familiari in momenti di apprendimento e divertimento.

