Ticwatch E3 a 96€ per il monitoraggio completo della salute!

State pensando di acquistare un ottimo smartwatch sportivo? Su Amazon trovate il Ticwatch E3, uno smartwatch all'avanguardia. Con un monitoraggio avanzato della salute e del fitness, il Ticwatch E3 è il compagno ideale per il vostro benessere quotidiano. Oggi lo trovate su Amazon a 119,99€ invece di 199,99€ (grazie ad uno sconto del 40%) ma se attivate il coupon in pagina potete usufruire di uno sconto extra del 20% arrivando al prezzo finale di 95,99€. Non fatevi scappare questa incredibile offerta!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 20% durante il checkout. Il coupon è valido fino al 14 giugno, salvo esaurimento.

Ticwatch E3, chi dovrebbe acquistarlo?

Ticwatch E3 è l'ideale per chi è sempre in movimento e cerca uno smartwatch capace di tenere il passo con uno stile di vita dinamico e salutare. Con la sua piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100 e sistema a doppio processore Mobvoi, garantisce prestazioni fluide e reattive, rendendolo perfetto per gli utenti che non vogliono compromessi tra velocità e autonomia. Grazie al monitoraggio avanzato della salute, che include il rilevamento della frequenza cardiaca 24 ore su 24, il controllo del sonno e dello stress, oltre alla saturazione di ossigeno nel sangue, è consigliato per chi tiene alla propria salute e benessere. Inoltre, con oltre 100 modalità di allenamento professionali aggiornate, risponde anche alle esigenze degli sportivi più esigenti che desiderano tracciare le proprie performance in maniera accurata e in tempo reale.

La funzione di pagamento NFC con Google Pay rende il Ticwatch E3 un compagno indispensabile per la vita quotidiana, consentendo acquisti rapidi e sicuri senza la necessità di portafoglio. La disponibilità di GPS integrato, altoparlante, microfono e barometro aggiunge ulteriori funzionalità per una connettività a tutto tondo, ideale per chi ama la tecnologia wearable sempre a portata di mano. Infine, include la modalità essenziale e uno schermo a risparmio energetico, che si attiva automaticamente quando la batteria scende al di sotto del 5%.

L'acquisto del Ticwatch E3 al prezzo di 95,99€ rappresenta una proposta molto vantaggiosa per chi cerca uno smartwatch all'avanguardia che combina prestazioni elevate, monitoraggio completo della salute e fitness, e funzionalità smart per il quotidiano. Perfetto per gli sportivi e non solo, è una scelta eccellente per il suo valore, la varietà di funzioni e la facilità d'uso. Ricordatevi di attivare il coupon!

Vedi offerta su Amazon