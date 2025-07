Infinite Statue & Collectibles, in collaborazione con Kaustic Plastik, presenta una nuova statua da collezione dedicata a uno dei personaggi più iconici degli anni ’80: Scott Howard, protagonista del film Teen Wolf – Voglia di Vincere, interpretato da Michael J. Fox. Un omaggio perfetto alla pellicola cult del 1985, pensato per tutti i collezionisti nostalgici e gli appassionati del cinema di quell’epoca.

Scott Howard - Teen Wolf

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

La statua, realizzata in resina di alta qualità in scala 1:6, cattura perfettamente l’energia travolgente e la personalità audace del protagonista. Ogni dettaglio è stato scolpito con grande precisione da Daniele “Danko” Angelozzi, mentre la pittura, eseguita interamente a mano da Dario Barbera, restituisce un livello di realismo sorprendente. La direzione artistica è curata da Fabio Berruti, con la produzione affidata a Fabio Varesi.

La posa dinamica ritrae Scott Howard pronto a entrare in campo, nella sua trasformazione più iconica: il licantropo liceale che conquista tutti con carisma e talento sportivo. La base circolare su cui poggia la statua richiama le atmosfere e i simboli chiave del film, enfatizzando ulteriormente il valore espositivo del pezzo.

In aggiunta, la versione Exclusive disponibile sul sito ufficiale di Infinite Statue include un accessorio in più: un espositore tematico con il celebre giubbotto di Scott, pensato per sorreggere la testa intercambiabile raffigurante il personaggio in versione lupo mannaro. Un dettaglio che arricchisce ulteriormente l’opera, rendendola ideale per esposizioni personalizzate.

A rendere questa edizione ancora più esclusiva, l’omaggio di una T-shirt celebrativa (taglia L), inclusa con l’acquisto solo tramite il sito ufficiale e disponibile fino a esaurimento scorte.

Prezzo e Data di uscita

La statua misura 31,2 x 14,5 x 15 cm ed è attualmente disponibile per il preordine tramite Cosmic Group al prezzo indicativo di 399,50 euro. L’uscita è prevista per il terzo quadrimestre del 2026. Una proposta imperdibile per chi desidera aggiungere un autentico pezzo di cultura pop alla propria collezione.