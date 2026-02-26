Su Amazon è disponibile il Mars Gaming MCA-GCV, il supporto verticale universale per schede grafiche con base magnetica antiscivolo e due staffe PCI incluse. Compatibile con GPU fino a 3 slot e case da 29 cm in su, garantisce un'installazione stabile, professionale e senza vibrazioni. Ora disponibile a soli 10,90€ con uno sconto del 52% rispetto al prezzo originale di 22,62€.

Supporto verticale per GPU, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Mars Gaming MCA-GCV è il prodotto ideale per gli appassionati di PC gaming e per chi desidera costruire un setup dall'aspetto professionale e curato. È consigliato in particolare a coloro che possiedono una scheda grafica di fascia alta o medio-alta e vogliono installarla in posizione verticale, mettendola in risalto all'interno del case. Si rivela perfetto anche per chi soffre del problema del GPU sag, ovvero la piegatura della scheda grafica causata dal suo peso eccessivo applicato sullo slot PCIe.

Questo supporto soddisfa l'esigenza di migliorare sia l'estetica che le prestazioni termiche del sistema, ottimizzando il flusso d'aria attorno alla GPU. Grazie alla base magnetica antiscivolo e alle due staffe PCI incluse, l'installazione risulta rapida e senza strumenti, adattandosi a case da 29 cm in su. A un prezzo ridotto del 52%, passando da 22,62€ a soli 10,90€, rappresenta una soluzione economica e versatile per chiunque voglia valorizzare la propria configurazione.

Il Mars Gaming MCA-GCV è un supporto verticale universale per schede grafiche compatibile con modelli fino a 3 slot. Dispone di base magnetica antiscivolo e 2 staffe PCI per case da 29 cm in su, migliorando raffreddamento ed estetica.

