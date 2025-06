Superman è pronto a spiccare nuovamente il volo grazie a James Gunn, regista e sceneggiatore noto per la trilogia de I Guardiani della Galassia e The Suicide Squad. Dopo la fine dell’era Snyder e la nascita dei DC Studios, Superman rappresenta non solo un nuovo inizio per gli eroi DC al cinema ma anche il primo capitolo di un nuovo universo DC cinematografico.

Il film segna un punto di svolta per l’Uomo d’Acciaio: non si tratta di un reboot totale né di una origin story, ma di una rilettura che vuole restituire al personaggio la sua carica simbolica, umana e ispiratrice. Il protagonista sarà David Corenswet, affiancato da Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane e Nicholas Hoult in quelli del nuovo Lex Luthor.

In questo articolo ci sono tutte le informazioni aggiornate su Superman di James Gunn: dal trailer alla data di uscita, passando per cast, trama, legami con il nuovo universo DC e curiosità dietro le quinte. Se sei un fan dell’eroe per eccellenza o vuoi semplicemente capire perché questo film è così importante per il futuro del cinema supereroistico, sei nel posto giusto!

Trailer e data di uscita di Superman

Superman arriverà il 9 luglio 2025 nelle sale italiane.

I poster ufficiali di Superman in uscita il 9 luglio 2025 in Italia

La trama di Superman: origini, tono e cosa cambia rispetto al passato

“Superman”, il primo film della DC Studios in arrivo sul grande schermo, è pronto a volare nei cinema di tutto il mondo, a partire dalla prossima estate, distribuito da Warner Bros. Pictures. Con la sua solita cifra stilistica, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo immaginario mondo della DC, con una singolare miscela di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e dall’innato convincimento nel bene del genere umano.

Ricordiamo che il film non rinarrerà le origini dell'Uomo d'Acciaio ma quando lo vedremo in azione avrà già fatto il suo esordio a Metropolis.

Il nuovo tema di Superman sentito nel trailer è intitolato Theme from Superman (Trailer Version). È stato pubblicato da WaterTower Music e rappresenta il primo assaggio della colonna sonora del film diretto da James Gunn. La composizione di Murphy riprende e rielabora l'iconico tema creato da John Williams per il Superman (1978) con Christopher Reeve, aggiungendo un potente riff di chitarra elettrica che conferisce un sound più moderno e grintoso.

Questa scelta musicale sottolinea il legame con la tradizione cinematografica del personaggio, pur proiettandolo in una nuova era. Il regista James Gunn ha commentato:

Ci sono riferimenti a Williams, e poi John Murphy ha creato questa colonna sonora incredibilmente bella.

A differenza dei precedenti lavori di Gunn, basati su compilation di brani preesistenti, per Superman si è optato per una partitura orchestrale tradizionale. Il regista ha spiegato:

Non si tratta di canzoni. Ci sono alcuni brani, che ho scelto in anticipo, ma non è come nessuno dei miei film precedenti. La colonna sonora è ciò che lo guida. È molto più un film basato sulla partitura.

Il cast del nuovo Superman: chi interpreta chi

Superman verrà interpretato da David Corenswet. L'attore è noto per il suo ruolo nella serie TV Netflix The Politician.

Copyright: © 2025 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Rachel Brosnahan, apprezzata da critica e pubblico nella serie di Prime Video La Fantastica Signora Maisel, vestirà i panni di Lois Lane.

Copyright: © 2025 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

L'attrice ha dichiarato ai microfoni di ExtraTV:

Io, David e James Gunn abbiamo avuto delle conversazioni interessanti su cosa voglia raccontare questo progetto e come si possa inserire nel canone di Superman che tutti conosciamo. Stiamo mettendo la nostra impronta sui vari personaggi.

All'attrice è stato poi chiesto se la sua versione di Lois Lane indosserà un paio di occhiali da reporter, domanda a cui ha risposto:

Non lo so ancora, forse. In realtà non siamo arrivati a quel punto con le prove.

L'attrice ha dichiarato che il personaggio sarà:

Esuberante, intelligente e... meravigliosa.

Ha poi aggiunto qualche parola sul team e la troupe:

Finora ho davvero apprezzato la collaborazione con James Gunn. Ogni singola persona coinvolta in questa produzione è un perfetto nerd di Superman. Siamo tutti cresciuti guardando i film di questo super-eroe, alcuni di noi sono cresciuti leggendo i suoi fumetti. Sento che il film è realizzato con tanto amore.

E ha sottolineato:

Questo Superman avrà il senso dell'umorismo... siamo entusiasti di dare la nostra interpretazione delle cose e anche di onorare questo materiale che tutti noi amiamo così tanto.

Nicholas Hoult, noto per il suo la sua partecipazione nei film degli X-Men nel ruolo di Bestia, interpreterà la nemesi dell'Uomo d'Acciaio, Lex Luthor.

Copyright: © 2025 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

James Gunn ha commentato il ricco cast dicendo che non si tratta di semplici cammei ma di personaggi che serviranno a portare avanti quello che sarà il racconto del film.

Nathan Fillion sarà la Lanterna Verde/Guy Gardner.

Fillion è stato per anni associato al ruolo di Lanterna Verde, ha dato la voce ad Hal Jordan in diverse interazioni animate, e oggi i fan vengono finalmente accontentati con un ruolo sicuramente inaspettato ovvero quello del rissoso e burbero Guy Gardner. Recentemente l'attore aveva interpretato TDK in The Suicide Squad facendo il suo ingresso nell'Universo DC cinematografico.

Fillon ha dichiarato:

È un amabile idiota! Ciò che è importante sapere è che non devi essere buono per essere una Lanterna Verde; devi solo essere impavido. Guy Gardner è impavido, ma non è particolarmente bravo. Non è gentile, e questo è incredibilmente liberatorio per un attore. Devi semplicemente chiederti: qual è la cosa più egoista e autoreferenziale che posso fare in questo momento? E quella è la risposta. È quello che fai in quel momento. Il suo superpotere è l'eccessiva sicurezza, al punto da credere di poter affrontare Superman. Ma non può!

Isabela Merced sarà Hawkgirl.

La Merced è nota per i suoi ruoli in Sicario: Day of the Soldado e per aver interpretato Dora l'Esploratrice nel film Dora and the Lost City of Gold. Sarà la guerriera alata Hawkgirl, personaggio spesso associato ad Hawkman già visto in Black Adam. Il personaggio è stato portato sul piccolo schermo in Smallville, Arrow e DC's Legends of Tomorrow.

Edi Gathegi interpreterà Mister Terrific.

Gathegi, noto per aver interpretato Laurent nella saga di Twilight e Darwin in X-Men: First Class, porterà sul grande schermo "il secondo uomo più intelligente sulla Terra" ovvero Michael Holt aka Mister Terrific. Inventore e brillante stratega, il personaggio, contraddistinto delle sue sfere fluttuanti e dal costume con la vistosa scritta Fair Play sulla maniche, è stato già portato sul piccolo schermo nella serie TV The Flash.

Copyright: © 2025 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Anthony Carrigan che è stato scelto per interpretare Metamorpho.

Noto al pubblico per il ruolo del mafioso Noho Hank nella serie TV Barry che gli è valsa - oltre alle precedenti - una nomination agli Emmy Awards 2023, Anthony Carrigan si è detto molto entusiasta di ottenere questa parte per dei motivi in particolare:

Mi piacciono i fumetti ma non mi ero mai fatto coinvolgere più di tanto. Le cose sono cambiate quando ho perso tutti i capelli e ho iniziato a notare meglio i supereroi e gli antagonisti calvi. Ho preso nota di tutti quanti e quando ho visto per la prima volta Metamorpho con la sua arma gigante in mano, ho pensato che fosse veramente un tipo tosto. E l'ho tenuto a mente.

Anthony Carrigan ha fatto queste dichiarazioni in una intervista con The Hollywood Reporter dove ha spiegato di essere da tempo affetto da alopecia. Per l'attore vedere attraverso i fumetti persone calve come lui in grado di compiere grandi gesta, gli ha dato modo di affrontare il suo stato in modo positivo e non come un limite fisico.

Come ha raccontato sempre nel corso dell'intervista con THR, poter interpretare Metamorpho, uno dei suoi personaggi preferiti, per Carrigan non è solo un sogno che si realizza. Ma è anche motivo di orgoglio per rappresentare tutti coloro affetti dalla sua stessa malattia:

Da ciò che ho letto nei fumetti, questo personaggio non si piaceva fisicamente e per me è stato lo stesso. Quando ha ottenuto i poteri all'inizio li ha vissuti come una maledizione, allo stesso modo di come io ho vissuto la mia situazione. Per questo mi sono identificato molto in lui. Ma alla fine ho rivalutato le cose sotto un'altra prospettiva e l'ho vista come una benedizione. Quindi sono davvero felice di poter dare vita a questo personaggio sullo schermo.

Nato come l'archeologo Rex Mason, Metamorpho diventa tale dopo l'esposizione a un meteorite radioattivo avvenuta durante un'esplorazione. Un incidente per via del quale Mason ha acquisito l'abilità di trasformarsi in qualsiasi elemento presente nel corpo umano, anche combinandone alcuni insieme.

María Gabriela de Faría interpreterà l'eroina The Engineer.

Skyler Gisondo vestirà i panni di Jimmy Olsen, fotografo del Daily Planet nonchè grande amico di Clark Kent e Lois Lane.

Oltre a ruoli in serie TV come Santa Clarita Diet, The Righteous Gemstones e The Resort, l'attore è noto per aver interpretato Howard Stacy, fratello di Gwen Stacy, in entrambi i film del franchise The Amazing Spider-Man.

Sara Sampaio sarà Eve Teschmacher, braccio destro e tuttofare di Lex Luthor.

Il personaggio venne portato sul grande schermo da Valerie Perrine, che ne ha vestito i panni nei film di Superman con Christopher Reeve, mentre in TV è stata interpretata da Andrea Brooks nella serie TV Supergirl.

Terence Rosemore sarà Otis, altro assistente pasticcione di Lex Luthor.

Il personaggio esordì nel film del 1978 Superman, diretto da Richard Donner e con protagonisti principali Christopher Reeve, Marlon Brando e Gene Hackman. Otis è successivamente apparso anche nei fumetti e in diverse serie TV e animata come Supergirl, Smallville, Superman & Lois e Young Justice.

Ultimo ad aggiungersi al cast in ordine di tempo è Wendell Pierce che interpreterà Perry White, il caporedattore del Daily Planet.

Pierce è noto per aver lavorato alla serie HBO dal titolo The Wire. Piccola curiosità: il personaggio di Perry White non venne introdotto nei fumetti bensì durante il serial radiofonico sull'Uomo d'Acciaio degli anni 40. Al cinema è stato interpretato da Jackie Cooper (che ha lavorato nei film con Christopher Reeves), Frank Langella (nel titolo realizzato da Bryan Singer), e Laurence Fishburne (presente nei film dello Snyderverse).

Il nuovo inizio del DC Universe secondo James Gunn

Superman non è connesso a nessuno degli altri film con protagonisti gli eroi DC finora usciti al cinema. Sarà invece collegato con la serie animata Creature Commandos, uscita alla fine del 2024 ma inedita in Italia, e con la seconda stagione di Peacemaker, la serie TV con John Cena sempre scritta da James Gunn.

È bene sottolineare come con Superman l'universo cinematografico DC ripartirà da zero con un reboot pressoché totale.

A dispetto del cammeo nella scena post-crediti di Black Adam, il precedente e amatissimo interprete di Superman sul grande schermo ovvero Henry Cavill non riprenderà il ruolo né, attualmente, ci sono piani per lui per tornare nel nuovo Universo DC.

Fra le altre cose, il costume del Superman di Henry Cavill sarebbe stato distrutto durante le audizioni per Superman. A quanto pare, i "colpevoli" sarebbero stati sia Tom Brittney (inizialmente candidato al ruolo di Clark Kent) e poi David Corenswet, l'attore effettivamente poi scelto per il ruolo di Superman.

Questo è stato il commento di Gunn in merito all'avvenimento:

Sì. Tom ha fatto un pasticcio e poi è arrivato Corenswet, decisamente troppo alto, quindi è stato fatto a pezzi. A proposito, Tom è realmente uno dei miei attori preferiti. Un ragazzo incredibilmente talentuoso.

Curiosità e dichiarazioni sul film

David Corenswet, ha influenzato James Gunn facendogli cambiare idea sul costume dell'Uomo d'Acciaio, ed in particolare sui "mutandoni".

Ecco cosa ha dichiarato lo stesso regista:

David [Corenswet] mi ha detto qualcosa che mi ha davvero colpito. Stavamo provando tutte queste diverse versioni del costume, e abbiamo fatto dei test di screening con e senza mutandoni. Una delle cose che David ha detto è che Superman vuole che i bambini non abbiano paura di lui. È un alieno. Ha questi poteri incredibili. Spara raggi dagli occhi, può far saltare in aria un camion. È incredibilmente potente, potrebbe essere considerato un individuo spaventoso e vuole che le persone lo apprezzino. Vuole essere un simbolo di speranza e positività. Quindi si veste come un wrestler professionista, si veste in un modo che fa sì che le persone non abbiano paura di lui.

Ed ha aggiunto:

Mi ha davvero colpito questo pensiero. Cercare di fingere che il costume di Superman non abbia una certa frivolezza alla base, cercare di farlo sembrare serio, sia sciocco perché è un supereroe. Alla fine ci siamo ritrovati un po' tutti ad essere d'accordo su questo tema.

Gunn ha anche parlato del particolare rapporto che vedremo tra Clark e Lois:

È semplicemente qualcosa che rappresenta tutti quanti. La relazione tra i personaggi di David e Rachel sullo schermo è qualcosa che non credo abbiamo mai visto in nessun altro film sui supereroi. [ ...] È una relazione complicata nella quale ci addentreremo con lunghe scene dedicate alla loro relazione e al modo in cui i due si rapportano, oltre a cosa significa per una giornalista molto intelligente, testarda e scettica, avere una relazione con qualcuno in grado di sollevare un grattacielo.

A quanto anticipato dal regista poi, sebbene non si sia sbilanciato più di tanto, nel film Lois sarà a conoscenza della vera identità di Superman. Il loro rapporto sarà dunque uno dei punti fondamentali di questo nuovo film, che per forza di cose è stato influenzato anche da tutti i lavori precedenti sull'eroe, cinematografici e non.

David Corenswet ha anche spiegato qual è secondo lui, il vero potere del supereroe. Ecco cosa ha dichiarato l'attore durante una sessione di domande e risposte con la stampa, legata alla promozione di Superman:

A scuola venivo sempre escluso dalle voci che circolavano, non venivo mai aggiornato sui pettegolezzi e altre dicerie del genere. Questo mi dava modo di vedere solo la parte migliore delle persone senza conoscere i loro problemi o difetti, ma non credo si trattasse di un'estrema forma di ingenuità da parte mia. Ritengo che molte persone considerino anche Superman un personaggio ingenuo per certi versi. Penso che invece si tratti di una sorta di paraocchi, verso certi dettagli insignificanti a cui si tende dare troppo peso. Non faccio caso a delle piccolezze, allo stesso modo di come fa Superman. E questo gli permette di focalizzare tutta la sua attenzione sul bene, sulla speranza e sul futuro, mantenendo una visione positiva e spensierata del presente.

Attraverso i suoi profili social, James Gunn ha svelato negli scorsi mesi alcune delle influenze fumettistiche del film. DC non si è lasciata scappare l'occasione per riproporre in una nuova edizione queste storie in un cofanetto che uscirà negli Stati Uniti a Luglio, in Italia invece Panini DC Italia ha varato una collana di 12 volumi cartonati.

Le storie citate da Gunn sono:

All Star Superman

L’opera definitiva di Superman nel miglior formato possibile! Finalmente il piano di Lex Luthor ha avuto successo, e Superman è stato avvelenato! Ma prima di morire, Kal-El dovrà compiere dodici imprese epiche e struggenti. Il capolavoro di Grant Morrison e Frank Quitely, in un volume che non può mancare nella vostra libreria!

Superman: Stagioni

Il capolavoro di Jeph Loeb e Tim Sale ritorna in formato Absolute! • Prima di Superman, prima del giornalista di Metropolis, c’era solo il figlio di un contadino di Smallville! • La nascita dell’eroe che tutti conosciamo e ammiriamo nel capolavoro che ha ispirato James Gunn per il suo prossimo film! • Contiene le storie brevi sull’Azzurrone firmate dai due autori, oltre a numerosi extra e dietro le quinte!

Cosa è successo all'Uomo del Domani?

In un unico volume in formato gigante, le storie di Superman firmate dal grande Alan Moore! Il leggendario Curt Swan disegna l’avventura definitiva dell’Uomo d’Acciaio: Cosa è successo all’Uomo del Domani? Il disegnatore di Watchmen Dave Gibbons affianca Moore per l’indimenticabile scontro con Mongul in Per l’uomo che aveva tutto! Alcune delle più belle avventure di sempre dedicate all’Azzurrone, firmate dal più grande sceneggiatore vivente!

Kingdom Come

Il capolavoro di Mark Waid e Alex Ross ritorna nell’epico formato Absolute! Un confronto generazionale tra giustizieri della vecchia guardia e nuove leve mosse dal cinismo e dalla violenza rischia di distruggere il mondo intero! Riusciranno gli ormai attempati Superman, Batman e Wonder Woman a impedire il disastro e dare nuovamente senso alla parola “eroe”? All’interno, numerosi extra e dietro le quinte!