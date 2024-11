Su Just Geek è arrivato il Black Friday: SCONTI INCREDIBILI su tantissimi prodotti!

Scoprite le offerte imperdibili del Black Friday 2024 su Just Geek! Non lasciatevi sfuggire la possibilità di risparmiare su una vasta gamma di prodotti geek, dai collezionabili ai gadget ispirati ai vostri film e giochi preferiti. Questa è l’occasione perfetta per aggiungere un tocco speciale alla vostra collezione o trovare il regalo ideale per un amico appassionato. Preparatevi a vivere un Black Friday indimenticabile con sconti esclusivi e offerte fantastiche!

Vedi offerta su Just Geek

Offerte Black Friday su Just Geek, perché approfittarne?

Tra le tante offerte, vi segnaliamo tre prodotti da non perdere. Iniziamo con la lampada ufficiale Umbrella Corporation di Resident Evil. Se desiderate aggiungere un'atmosfera intrigante alla vostra stanza rendendo omaggio alla famigerata Umbrella Corporation, questa lampada è quello che fa per voi! Con un design 3D, può essere montata a muro o semplicemente posizionata su qualsiasi superficie. Un must-have per ogni fan di Resident Evil, questo prodotto ufficiale Capcom porterà un tocco di mistero nel vostro ambiente.

Un’altra offerta imperdibile è la lampada 3D ufficiale di Sonic the Hedgehog. Portate un po' di brio nel vostro arredamento con questa lampada che celebra il celebre protagonista blu di SEGA! Con un design colorato e classico, può essere posizionata su qualsiasi superficie o facilmente montata a muro. Se siete fan di Sonic, questa lampada sarà un'aggiunta perfetta alla vostra casa. È un prodotto ufficiale SEGA, progettato e realizzato da Numskull Designs, che presenta un interruttore di accensione facile da usare e può essere alimentata tramite cavo Micro-USB (incluso) o con 3 batterie AA (non incluse).

Infine, non possiamo dimenticare il volante professionale di Numskull. Per un'esperienza di guida autentica, questo controller volante ufficiale è ciò di cui avete bisogno! Con diverse modalità di guida tra cui scegliere, potrete facilmente adattare la sensibilità del volante a seconda del tipo di corsa e del circuito. Grazie alla rotazione di oltre 270° e alle vibrazioni attive, vivrete sensazioni di guida realistiche. I grandi pedali con sistema di appoggio e le pastiglie antiscivolo garantiscono la massima stabilità. Compatibile con i migliori giochi di guida come Gran Turismo Sport e Forza Motorsport 7, questo prodotto è progettato per PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

Non perdete l’occasione di esplorare il catalogo completo delle offerte del Black Friday su Just Geek e risparmiate sui vostri prodotti geek preferiti!

Vedi offerta su Just Geek