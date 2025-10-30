Trasformate la vostra esperienza di gaming e streaming con il SteelSeries Alias, il microfono USB professionale ora disponibile su Amazon con uno sconto del 27%. Dotato di una capsula tre volte più grande rispetto ai microfoni tradizionali, cattura ogni sfumatura della vostra voce con una qualità cristallina. Il prezzo scende a soli 168,50€ rispetto ai 229,99€ originali, rendendo questo microfono da studio accessibile a tutti i content creator. Il software Sonar integrato offre cancellazione del rumore AI, mentre i LED per il monitoraggio dei livelli e la luce RGB personalizzabile aggiungono stile alla funzionalità. Il supporto antiurto incluso garantisce registrazioni professionali senza vibrazioni indesiderate.

Prodotto in caricamento

SteelSeries Alias, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo SteelSeries Alias è il microfono ideale per streamer, content creator e podcaster che desiderano portare la qualità audio delle proprie produzioni a un livello superiore. Se siete gamer che trasmettono su Twitch o YouTube, creator che realizzano video o podcast, questa soluzione vi garantirà una voce cristallina e professionale grazie alla capsula tre volte più grande rispetto ai microfoni tradizionali. La cancellazione del rumore basata su intelligenza artificiale vi permetterà di eliminare disturbi ambientali, rumori di tastiera e ventole del PC, mentre il software Sonar integrato vi offrirà un controllo totale su mixaggio e routing audio senza dover acquistare software aggiuntivi.

Questo microfono si rivolge particolarmente a chi cerca praticità e professionalità in un unico dispositivo. Il sistema di monitoraggio LED integrato vi consentirà di controllare istantaneamente i livelli audio e lo stato di mute durante le sessioni live, evitando imbarazzanti momenti di silenzio o distorsioni. Il supporto antiurto riduce le vibrazioni indesiderate, perfetto se avete una postazione gaming su una scrivania condivisa o se tendete a muovervi molto durante le sessioni. Con uno sconto del 27% che porta il prezzo a €168,50, rappresenta un investimento eccellente per chi vuole distinguersi con un audio di qualità broadcast senza spendere cifre proibitive.

SteelSeries Alias è un microfono USB professionale dotato di una capsula tre volte più grande rispetto ai microfoni standard, perfetta per catturare ogni sfumatura della vostra voce durante sessioni di gaming, streaming e podcasting. Vi conquisterà con il software Sonar all-in-one che include mixaggio avanzato, cancellazione del rumore AI e routing delle app intuitivo, mentre i LED integrati vi permetteranno di monitorare a colpo d'occhio i livelli audio e lo stato di mute con l'indicatore verde-rosso.

Vedi offerta su Amazon